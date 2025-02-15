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«Атлетико» Мадрид вырвал ничью в матче с «Сельтой», играя в меньшинстве с седьмой минуты

Завершился матч 24-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Сельта».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой (Аликанте, Испания). Итоговый результат — 1:1.

Уже на седьмой минуте матча мадридский «Атлетико» остался в меньшинстве, красную карточку получил полузащитник команды Пабло Барриос. Счёт в матче был открыт на 68-й минуте, нападающий «Сельты» Яго Аспас реализовал пенальти. На 81-й минуте нападающий хозяев Александр Сёрлот сравнял счёт.

После 24 сыгранных матчей мадридский «Атлетико» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 50 очков. «Сельта» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 29 очков.

Атлетико
1:1
Первый тайм: 0:0
Сельта
Футбол, Испания, Тур 24
15.02.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Клаудио Хиральдес
Голы
Атлетико
Александр Серлот
(Хосе Хименес)
81′
Сельта
Яго Аспас
68′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
2
Хосе Хименес
67′
24
Робен Ле Норман
67′
8
Пабло Барриос
7′
14
Маркос Льоренте
19
Хулиан Альварес
15
Хави Галан
59′
23
Рейнилдо Мандава
5
Родриго де Пауль
65′
78′
4
Конор Галлахер
7
Антуан Гризманн
78′
9
Александр Серлот
12
Самуэл Лино
10′
6
Коке
22
Джулиано Симеоне
78′
10
Анхель Корреа
Сельта
13
Висенте Гуаита
2
Карл Старфельт
5
Серхио Каррейра
20
Маркос Алонсо
72′
33
Уго Сотело
18
Пабло Дуран
47′
24
Карлос Домингес
31′
37′
3
Оскар Мингеса
32
Хави Родригес
46′
7
Борха Иглесиас
90+3′
8
Фран Бельтран
46′
14
Икер Лосада
80′
19
Виллиотт Сведберг
72′
6
Илайш Мориба
28
Фер Лопес
62′
10
Яго Аспас
Статистика
3
Желтые карточки
5
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
11
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
7
8
Фолы
18
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Атлетико
Сельта
Чемпионат Испании: таблица и календарь