«Атлетико» Мадрид вырвал ничью в матче с «Сельтой», играя в меньшинстве с седьмой минуты

Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой (Аликанте, Испания). Итоговый результат — 1:1.
Уже на седьмой минуте матча мадридский «Атлетико» остался в меньшинстве, красную карточку получил полузащитник команды Пабло Барриос. Счёт в матче был открыт на 68-й минуте, нападающий «Сельты» Яго Аспас реализовал пенальти. На 81-й минуте нападающий хозяев Александр Сёрлот сравнял счёт.
После 24 сыгранных матчей мадридский «Атлетико» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 50 очков. «Сельта» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 29 очков.