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Бензема принес «Аль-Иттихаду» победу в чемпионате Саудовской Аравии

Гол Бензема помог «Аль-Иттихаду» обыграть «Аль-Вахду» в гостевом матче.

Источник: Reuters

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. «Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Вахду» в гостевом матче 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. У победителей забили Мохаммед аль-Шанкити (37-я минута), Карим Бензема (45), который также отметился двумя голевыми передачами, Стивен Бергвейн (60) и Уссем Ауар (90+5). В составе проигравших отличился Джавад эль-Ямик (42).

«Аль-Иттихад» (52 очка) возглавляет таблицу чемпионата, «Аль-Вахда» (13) располагается на предпоследнем месте.