Бензема принес «Аль-Иттихаду» победу в чемпионате Саудовской Аравии

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. У победителей забили Мохаммед аль-Шанкити (37-я минута), Карим Бензема (45), который также отметился двумя голевыми передачами, Стивен Бергвейн (60) и Уссем Ауар (90+5). В составе проигравших отличился Джавад эль-Ямик (42).