Бензема принес «Аль-Иттихаду» победу в чемпионате Саудовской Аравии

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. «Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Вахду» в гостевом матче 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. У победителей забили Мохаммед аль-Шанкити (37-я минута), Карим Бензема (45), который также отметился двумя голевыми передачами, Стивен Бергвейн (60) и Уссем Ауар (90+5). В составе проигравших отличился Джавад эль-Ямик (42).
«Аль-Иттихад» (52 очка) возглавляет таблицу чемпионата, «Аль-Вахда» (13) располагается на предпоследнем месте.