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Пятый «сухарь» Сафонова за «ПСЖ»! Теперь россиянин стал вторым игроком матча

Лучшим с «Тулузой» всё-таки признали Руиса — он забил победный гол.

Источник: Getty Images

Матвей Сафонов вышел за «ПСЖ» в Лиге 1 впервые с середины декабря — далее Луис Энрике доверил ему только два матча в Кубке Франции. Итог — новый «сухарь» при уверенной игре с «Тулузой».

Изменения коснулись не только вратарской линии: на лавке, помимо Доннаруммы, остались Маркиньос, Витинья, Дембеле (все трое вышли на 63-й минуте), Мендеш и Невеш. Как будто и не было разгрома «Бреста» (3:0) в ЛЧ несколькими днями ранее — ответная встреча практически стала формальностью, а многие лидеры всё равно к ней подойдут отдохнувшими.

Обе команды не стремились нагружать друг друга опасными эпизодами с первых минут. И всё же Сафонов показал себя, отлично выбрав позицию и среагировав на кивок головой Крессвелла после углового практически в упор. Владение «ПСЖ» доходило до 81%, но в плане остроты было стерильным. Не зря меньше «Тулузы» в Лиге 1 пропускают только «Ланс», «Лилль» и, собственно, сам «ПСЖ».

Первый действительно голевой шанс возник, как ни странно, на 27-й минуте у ворот Сафонова. Дённум шикарно забросил из глубины на Абухляля, а тот просто взял и отправил мяч в небеса. Но «ПСЖ» на то и «ПСЖ», чтобы вовремя включиться и обескуражить соперника. С 35-й минуты моменты у парижан пошли один за одним: то Рест выстрел Бералдо в штангу переведёт, то две перекидки вратаря Баркола не пройдут. Тем не менее первый тайм прошёл без голов.

Вторая половина стартовала с нескольких интересных подводов «Тулузы», один из которых завершился обводящим ударом Дённума в дальний угол. Сафонов проблем с ним не испытал. Могло быть 1:0 — стало 0:1. На 52-й минуте Ли Кан Ин подал с угла поля, Пачо выпрыгнул выше всех и зарядил в перекладину, Руис поймал отскок и спокойно занёс мяч в ворота.

Баркола и Дуэ чуть ли не сразу же должны были увеличивать преимущество. Не получилось. «Тулуза» поддерживала интригу и неслась вперёд. И всё равно Сафонова не слишком-то напрягала. Разве что он несколько раз уверенно действовал на выходе. Счёт остался прежним. Россиянин получил от статистического портала Sоfascore высокий рейтинг 8,1 — выше только у Руиса (8,4). За четыре сейва, предотвращённые 0,49 ожидаемого гола, два перехвата навеса, 36 касаний мяча, 21 точный пас из 23 (91%) и три успешные длинные передачи из пяти.

10-й матч Матвея в новом клубе. Пять из них — «на ноль». Всего шесть пропущенных голов. Очень даже неплохо. Ещё бы играть почаще.

Тулуза
0:1
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
Футбол, Франция, Тур 22
15.02.2025, 23:05 (МСК UTC+3)
Stadium de Toulouse
Главные тренеры
Карлес Мартинес
Луис Энрике
Голы
ПСЖ
Фабиан Руис
52′
Составы команд
Тулуза
4
Чарли Крессуэлл
17
Габриэль Суасо
39
Джейди Канво
15
Арон Деннум
24
Кристиан Кассерес
7
Закария Абухляль
50
Гийом Ресте
43′
16
Хьетиль Хауг
6
Юмит Акдаг
56′
79′
19
Джибриль Сидибе
8
Венсан Сьерро
39′
70′
3
Марк Маккензи
9
Франк Магри
70′
22
Рафик Мессали
80
Шави Бабика
79′
31
Ноа Эджума
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
21
Люка Эрнандез
35
Лукас Бералдо
7
Хвича Кварацхелия
14
Дезире Дуэ
51
Вильян Пачо
63′
5
Маркиньос
8
Фабиан Руис
63′
17
Витор Феррейра Витинья
19
Ли Кан Ин
63′
10
Усман Дембеле
24
Сенни Маюлу
90′
87
Жоау Невеш
29
Брэдли Барколя
74′
9
Гонсалу Рамуш
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
20
4
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
2
9
Фолы
6
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Вилли Делажо
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПСЖ
Чемпионат Франции: таблица и календарь