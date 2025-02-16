Пятый «сухарь» Сафонова за «ПСЖ»! Теперь россиянин стал вторым игроком матча

Первый действительно голевой шанс возник, как ни странно, на 27-й минуте у ворот Сафонова. Дённум шикарно забросил из глубины на Абухляля, а тот просто взял и отправил мяч в небеса. Но «ПСЖ» на то и «ПСЖ», чтобы вовремя включиться и обескуражить соперника. С 35-й минуты моменты у парижан пошли один за одним: то Рест выстрел Бералдо в штангу переведёт, то две перекидки вратаря Баркола не пройдут. Тем не менее первый тайм прошёл без голов.