«Я не посылал судью»: Беллингем об удалении в матче против «Осасуны»

«Не хочу повторять, что я сказал, но я не хотел ставить команду в такое положение. Если вы посмотрите видео, то убедитесь, что там сказано не то же самое, что написано в отчете судьи. Надеюсь, что федерация это учтет. Я никого не оскорблял, это видно. Я это сказал в свой адрес, а не в сторону арбитра. Это было недопонимание — явная ошибка арбитра», — приводит слова Беллингема Marca.