«Я не посылал судью»: Беллингем об удалении в матче против «Осасуны»

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Футболист мадридского «Реала» Джуд Беллингем заявил, что не оскорблял арбитра Мунуэру Монтеро в матче против «Осасуны».
В субботу «Реал» сыграл на выезде вничью с «Осасуной» (1:1) в матче 24-го тура чемпионата Испании. С 39-й минуты «королевский клуб» играл в меньшинстве после удаления Беллингема за оскорбление арбитра.
«Не хочу повторять, что я сказал, но я не хотел ставить команду в такое положение. Если вы посмотрите видео, то убедитесь, что там сказано не то же самое, что написано в отчете судьи. Надеюсь, что федерация это учтет. Я никого не оскорблял, это видно. Я это сказал в свой адрес, а не в сторону арбитра. Это было недопонимание — явная ошибка арбитра», — приводит слова Беллингема Marca.
Как следует из кадров трансляции, согласно испанским СМИ, судья посчитал, что Беллингем его «послал», в то время как сам футболист настаивает, что использовал содержащий нецензурное слово фразеологизм, имеющий значение «хватит». Это же отметил на пресс-конференции и главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Ранее в субботу «Реал» вновь раскритиковал судейство, отметив помимо удаления Беллингема два эпизода с не назначенными в ворота «Осасуны» пенальти.