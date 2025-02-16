Мерино приблизил «Арсенал» к «Ливерпулю», «Реал» и «Атлетико» сделали подарки «Барселоне», «Бавария» отбилась в Леверкузене

Все остальное, само собой, было прелюдией к главному блюду дня. Но заслуживающим упоминания, потому что сюрпризов в субботу в бундеслиге хватало. Во-первых, «Боруссия» не пришла в себя в Бохуме после двух голов Масураса. Лига чемпионов, где дортмундцы фактически гарантировали себе проход в ⅛ финала, — это, конечно, хорошо. Но что будет дальше — по итогам национального чемпионата? Нико Ковач после назначения проиграл оба матча и сел в лужу в гостях у команды из зоны вылета.