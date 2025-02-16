Мерино приблизил «Арсенал» к «Ливерпулю», «Реал» и «Атлетико» сделали подарки «Барселоне», «Бавария» отбилась в Леверкузене

Англия: Эдерсон+Мармуш
После травмы Хаверца выбора в атаке у Микеля Артеты практически нет. Соответственно, как все и предполагали, в Лестере впереди у «Арсенала» действовали ветеран Стерлинг, юный Нванери и Троссар в центре тройки форвардов. Но им катастрофически не хватало завершения. Не пошло с реализацией у Троссара, а когда в концовке очередной момент соорудил Нванери, голкипер не дал мячу влететь в ближний верхний угол и кончиками пальцев перевел его в штангу.
Казалось, «Арсенал» так и не воспользуется осечкой «Ливерпуля», который в середине недели упустил победу в отложенном матче с «Эвертоном» (2:2). Однако у Артеты в рукаве был последний козырь в лице Микеля Мерино. Чемпион Европы, которого в «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль называл лучшим центральным полузащитником чемпионата Испании, отправился на острие атаки. И как сыграл! Сначала головой замкнул подачу Нванери, а потом в быстрой атаке, которую разогнал Калафьори, неотразимо пробил после кросса Троссара.
После финального свистка Мерино признался, что впервые в карьере сыграл в атаке. Но забивать-то он умеет! Мы же помним четвертьфинал Евро-2024, где за минуту до конца овертайма победный гол в ворота Германии забил как раз Мерино! Благодаря его субботнему бенефису как минимум до воскресенья первое и второе место разделяют всего четыре очка. Чемпионская интрига оживает?
Все-таки «Манчестер Сити» в этом сезоне абсолютно непредсказуем. Несколько дней назад случилась драма в ЛЧ с поражением от «Реала» на последних минутах. Такое нужно пережить, но в субботу на «Этихад» приехал прямой конкурент в борьбе за место в топ-4 и был буквально уничтожен за первые полчаса игры. Не все болельщики успели обсудить второй выход в старте в матче АПЛ узбекского защитника Хусанова, возвращение в строй избежавшего серьезной травмы зимнего новичка Нико Гонсалеса и капитанскую повязку Холанна, а в Манчестере уже произошло заметное событие.
Точнее, даже два. Во-первых, голевую атаку начал длинный пас Эдерсона, который теперь с шестью передачами стал лучшим вратарем-ассистентом в истории АПЛ и первым игроком его амплуа с тремя результативными баллами в одном чемпионате. В Англии уже шутят, что в рейтинге ассистентов бразильский вратарь сейчас опережает на один пункт Фодена и Эдегора. А потом все внимание забрал Мармуш, который и открыл счет, перебросив далеко выбежавшего Дубравку. Египтянин впервые забил в Англии после трансфера из «Айнтрахта», а к 33-й минуте уже оформил хет-трик. Первый в профессиональной карьере!
Теперь Хосеп Гвардиола в атаке точно может положиться не только на Холанна. В субботу Эрлинг сыграл на команду, стянув на себя львиную долю внимания, и уже в концовке выполнил скидку под удар завершившему разгром Макэйти. Еще один приятный момент для «Сити» — осечка «Ноттингема», которому в гостях у «Фулхэма» не помог очередной гол Вуда. Идущие третьими «лесники» опережают пока еще действующего чемпиона всего на три очка.
Испания: Беллингем подвел «Реал»
«Реал» начал мощно и вполне мог рассчитывать на быстрый пенальти. Но судьи не нашли оснований ни в ситуации с попаданием мяча в руку защитника «Осасуны» (неоднозначный момент), ни в момент падения Винисиуса Жуниора (чистый фол). Теперь можно говорить, что так закладывалась мина, которая рванула незадолго до перерыва. После углового у ворот памплонцев с арбитром решил побеседовать Беллингем. Эмоции англичанин, как казалось, контролировал. Никакой агрессии на лице или провокационных жестов, но с языка что-то сорвалось, и судья закончил монолог англичанина красной карточкой.
Пока команды играли в равных составах, Мбаппе успел забить в третьем матче подряд, здорово сыграв на опережение после прострела снова занявшего позицию правого защитника Вальверде. Еще один шанс после паса Килиана упустил направивший мяч в руки вратарю Винисиус. Но постепенно «Осасуна» добавляла в агрессии. В первом тайме Куртуа вытащил мертвый мяч после рикошета от Тшуамени. Во втором — остановил атаковавшего с линии площади ворот Будимира. Только уже после удара лучшего снайпера «Осасуны» снес Камавинга, и с 11-метровой отметки хорват свой 13-й гол в чемпионате все-таки забил. А так как в компенсированное время вратарь остановил совершившего впечатляющий проход Мбаппе, сливочные остались без победы, дав шанс «Атлетико» вырваться на первое место.
Однако «матрасники» пошли дальше — после удаления Пабло Барриоса остались в меньшинстве уже на 5-й минуте! Да еще и пропустили в середине второго тайма, когда легкий наступ в штрафной привел к назначению пенальти. Аспас был безупречен, и в воздухе запахло катастрофой. Однако в который уже раз «Атлетико» показал характер. Эта команда чаще всех набирает очки в матчах, где уступает в счете.
И она прекрасна в концовках, ведь в распоряжении Диего Симеоне есть лучший джокер Европы. В субботу вышедший со скамейки Серлот зацепился за длинный заброс Хименеса у чужой штрафной, буквально смял защитника и пробил в угол. Это уже шестой в чемпионате гол норвежца в роли резервиста. Аплодисменты за характер, только шанс вернуть себе первое место упущен. Зато в столице Каталонии двойной праздник — уже в понедельник «Барселона» может догнать «Реал» в случае домашней победы над «Райо Вальекано».
Италия: Рим — кошмар Конте
«Аталанта» упустила возможность приблизиться к «Наполи» и «Интеру». Возможно, головы бергамасков заняты мыслями об ответном стыковом матче в ЛЧ. Нужно ведь отыгрываться после поражения в Брюгге. Тем не менее нулевая ничья получилась небанальной. Дело в том, что Джан Пьеро Гасперини набрал в серии А 600 очков на посту главного тренера «Аталанты». По данному показателю он уступает только Массимилиано Аллегри, который набил рекорд в «Ювентусе» (663 балла).
Встреча в Риме по статусу и значимости могла поспорить с воскресным противостоянием «Ювентуса» и «Интера». Две недели назад в Риме «Наполи» упустил победу над «Ромой» в добавленное арбитром время (1:1). Теперь — пропустил в дебюте после потери в центральной зоне и сумасшедшего по силе дальнего удара Исаксена. Впрочем, довольно быстро давно не появлявшийся в стартовом составе Распадори блестяще решил эпизод после «стеночки» с Лукаку.
А второй тайм — это наглядное пособие на тему «цена момента» в футболе. Причем с теми же действующими лицами. Исаксена при счете 1:1 вывели на убойную позицию, но он из центра штрафной без какого-либо сопротивления запустил мяч мимо ворот. А когда после красивой комбинации «Наполи» на фланге у Распадори удар толком не получился, мяч отскочил к Марушичу и от него — в собственные ворота.
Только Рим в этом сезоне — больная точка Антонио Конте. Теперь тренеру будет сниться гол Диа, который спас «Лацио» и зафиксировал третью подряд ничью «Наполи». Уже завтра «Интер» может стать лидером.
«Милан» верен себе в том плане, что в первом тайме у россонери мало что получалось. Да и во втором оборона «Вероны» держалась. Но все-таки класс хозяев сказался, когда Алехандро Хименес тонко забросил мяч за спины защитникам, Рафаэл Леау выполнил скидку головой, а перед Сантьяго Хименесом были уже пустые ворота. Растворившийся на поле в середине недели в гостях у своей бывшей команды («Фейеноорда») мексиканец в серии А отличился во втором матче подряд. Оба завершились победами команды Сержиу Консейсау, которая вплотную подобралась к еврокубковому шестому месту.
Германия: ноль ударов «Баварии»
Если коротко — «Байер» был лучше. Намного. А «Бавария» либо вспомнила рецепт леверкузенцев, которые в первом круге играли на результат в Мюнхене, либо команда Хаби Алонсо заставила лидера играть в нехарактерный для него футбол. Действующий чемпион не проигрывает мюнхенцам уже шесть матчей, но вряд ли доволен результатом. «Аспириновым» была нужна победа, однако лидер выстоял и сохранил восьмиочковый перевес, что фактически гарантирует возвращение серебряной салатницы в Мюнхен.
Но когда мы видели «Баварию» такой?! Не нанесшей за 90 минут ни одного удара в створ! Статистики Opta назвали случившееся аномалией, но все же не уникальным событием для чемпионата Германии. В мае 2008 года то же самое удалось находившемуся на подъеме «Вольфсбургу», который год спустя стал чемпионом. Ну, а в этой игре «Байеру», возможно, не хватило на острие атаки Шика. Чех появился слишком поздно даже для своей репутации короля концовок (на 90+2-й минуте).
С другой стороны, как можно осуждать выбор Алонсо при такой качественной игре его команды? Возможно, ее и не было бы без быстроногого Теллы на острие. Но, будучи профильным вингером, он губил момент за моментом, включая попытку расстрелять ворота с трех метров. Но Телла вправе сетовать на невезение, вспоминая, как мяч с линии головой вынес Ито. Развязка же пришлась на первую добавленную минуту, когда Нойер отразил удар метров с восьми, а Вирц, к которому отскочил мяч, промахнулся с нескольких метров. Обидно, но таким качеством игры можно гордиться.
Все остальное, само собой, было прелюдией к главному блюду дня. Но заслуживающим упоминания, потому что сюрпризов в субботу в бундеслиге хватало. Во-первых, «Боруссия» не пришла в себя в Бохуме после двух голов Масураса. Лига чемпионов, где дортмундцы фактически гарантировали себе проход в ⅛ финала, — это, конечно, хорошо. Но что будет дальше — по итогам национального чемпионата? Нико Ковач после назначения проиграл оба матча и сел в лужу в гостях у команды из зоны вылета.
«Шмели» сейчас одиннадцатые. Звучит кошмарно, однако не все потеряно. До зоны еврокубков шесть очков, чему поспособствовало фиаско «Штутгарта». Играя дома, швабы открыли счет на 72-й минуте, однако в оставшееся время ухитрились не только потерять минимальное преимущество, но и проиграть «Вольфсбургу». Еще недавно команда Себастьяна Хенесса уверенно держалась в топ-4, а сейчас откатилась на шестую строчку. «Вольфсбург» и менхенгладбахская «Боруссия» уже рядом.
Франция: «Монако» разбушевался
Открывавший игровой день «Марсель» в очередной раз утвердил во мнении, что, кроме провансальцев, у «ПСЖ» просто нет преследователей. До статуса реального конкурента далеко, но прогресс очевиден. Боссы «Марселя» явно не ошиблись, сделав ставку на Роберто Де Дзерби, который к тому же получил качественных игроков. Причем после летней закупки последовало продолжение, и в январе на «Велодром» переехали Беннасер, Гуири и очередной талант «Зальцбурга» Дедич. Особенно впечатляет Гуири, который за три игры в новой команде забил два мяча и трижды ассистировал партнерам. Так что новобранец внес существенный вклад в текущие показатели «Марселя». 50 мячей после 22 туров — лучший результат со времен сезона-1970/71.
Снова временно лишившись Александра Головина, которому весь сезон досаждает травма и играть порой приходится через боль, «Монако» устроил головомойку «Нанту». Так в лиге 1 «канареек» не били с 1955 года! И ведь трудно было поверить в такой результат после быстрого гола гостей. Однако они ухитрились к 8-й минуте остаться в меньшинстве. Даже почти продержались до перерыва, но сломались в концовке первого тайма.
Два гола за две минуты — и все развернулось на 180 градусов. Ключевой первый мяч на счету зимнего новичка Бирета. «Монако» точно нашел эффективного в завершении форварда. Посмотрим, что будет дальше, а пока датчанин установил клубный рекорд, за пять первых матчей французского чемпионата забив семь мячей! Что до итогового результата, то он вернул монегасков в тройку. Осталось дождаться, чем в воскресенье ответят преследователи — «Ницца» и «Лилль».
Статистика дня
2 гола после выхода на замену в матче АПЛ игроки «Арсенала» не забивали с 2018 года. Тогда отличился Обамеянг, а сейчас это удалось Мерино.
5 туров составляет результативная серия форварда сборной Германии Кляйндинста. Таких отрезков у игроков менхенгладбахской «Боруссии» не было 20 лет, когда в бундеслиге на протяжении шести матчей не могли остановить Оливера Нойвилля.
38 мячей забил за «Астон Виллу» в домашних матчах Уоткинс. Форвард сборной Англии установил клубный рекорд бирмингемцев.
250 матчей провел за «Реал» нападающий Родриго. Он стал пятым бразильцем, кто достиг данной отметки после Марсело (546), Роберто Карлоса (527), Каземиро (336) и Винисиуса Жуниора (296).
Андрей Кузичев