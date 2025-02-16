Джуд Беллингем объяснил своё скандальное удаление в матче с «Осасуной»

«Мы не можем изменить результат матча, но я надеюсь, что после просмотра видеозаписи произойдут какие-либо изменения.
Вы должны понимать, что, когда игроки находятся на поле, есть много эмоций. Когда вы находитесь на поле, эмоции могут взять верх над вами, но иногда это может привести к отрицательному результату.
Такие инциденты подвергают сомнению качество судейства в Испании», — приводит слова английского футболиста AS.
Ранее сообщалось, что Беллингем может быть отстранён на срок от четырёх до 12 матчей.
Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 51 очко после 24 матчей. В следующем туре подопечные Карло Анчелотти сыграют с «Жироной».