Джуд Беллингем объяснил своё скандальное удаление в матче с «Осасуной»

«Мы не можем изменить результат матча, но я надеюсь, что после просмотра видеозаписи произойдут какие-либо изменения.



Вы должны понимать, что, когда игроки находятся на поле, есть много эмоций. Когда вы находитесь на поле, эмоции могут взять верх над вами, но иногда это может привести к отрицательному результату.



Такие инциденты подвергают сомнению качество судейства в Испании», — приводит слова английского футболиста AS.