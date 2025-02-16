Зинедин Зидан назвал единственный клуб, за который он сожалеет, что не сыграл

«Марсель» сейчас на ходу. Я не играл здесь, но это было желание, которое, к сожалению, не исполнилось. Когда я посетил их стадион, увидел их инфраструктуру, я понял, что это действительно большой клуб. Здесь много интересных вещей", — приводит слова Зидана Give me Sport.