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Вратарь ПСЖ Сафонов отметил, что ему было сложно сохранять спокойствие в матче с «Тулузой»

ПСЖ дома обыграл «Тулузу» со счетом 1:0.

Источник: Jean Catuffe/Getty Images

ТАСС, 16 февраля. Российскому вратарю футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову было трудно сохранять спокойствие по ходу матча 22-го тура чемпионата Франции против «Тулузы». Об этом он рассказал в эфире телеканала DAZN.

15 февраля ПСЖ дома обыграл «Тулузу» (1:0).

«Это была трудная победа, но победить было очень важно, — сказал Сафонов. — Для меня сегодня был спокойный матч с небольшим количеством моментов. Было трудно сохранять спокойствие».

Для Сафонова эта игра стала пятой «сухой» в текущем сезоне. Российский голкипер провел за ПСЖ десятый матч, в девяти из них клуб победил, одна игра завершилась поражением парижан.

Тулуза
0:1
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
Футбол, Франция, Тур 22
15.02.2025, 23:05 (МСК UTC+3)
Stadium de Toulouse
Главные тренеры
Карлес Мартинес
Луис Энрике
Голы
ПСЖ
Фабиан Руис
52′
Составы команд
Тулуза
4
Чарли Крессуэлл
17
Габриэль Суасо
39
Джейди Канво
15
Арон Деннум
24
Кристиан Кассерес
7
Закария Абухляль
50
Гийом Ресте
43′
16
Хьетиль Хауг
6
Юмит Акдаг
56′
79′
19
Джибриль Сидибе
8
Венсан Сьерро
39′
70′
3
Марк Маккензи
9
Франк Магри
70′
22
Рафик Мессали
80
Шави Бабика
79′
31
Ноа Эджума
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
21
Люка Эрнандез
35
Лукас Бералдо
7
Хвича Кварацхелия
14
Дезире Дуэ
51
Вильян Пачо
63′
5
Маркиньос
8
Фабиан Руис
63′
17
Витор Феррейра Витинья
19
Ли Кан Ин
63′
10
Усман Дембеле
24
Сенни Маюлу
90′
87
Жоау Невеш
29
Брэдли Барколя
74′
9
Гонсалу Рамуш
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
20
4
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
2
9
Фолы
6
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Вилли Делажо
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПСЖ
Чемпионат Франции: таблица и календарь