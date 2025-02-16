Вратарь ПСЖ Сафонов отметил, что ему было сложно сохранять спокойствие в матче с «Тулузой»

ТАСС, 16 февраля. Российскому вратарю футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову было трудно сохранять спокойствие по ходу матча 22-го тура чемпионата Франции против «Тулузы». Об этом он рассказал в эфире телеканала DAZN.
15 февраля ПСЖ дома обыграл «Тулузу» (1:0).
«Это была трудная победа, но победить было очень важно, — сказал Сафонов. — Для меня сегодня был спокойный матч с небольшим количеством моментов. Было трудно сохранять спокойствие».
Для Сафонова эта игра стала пятой «сухой» в текущем сезоне. Российский голкипер провел за ПСЖ десятый матч, в девяти из них клуб победил, одна игра завершилась поражением парижан.