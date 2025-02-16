У Малкома конфликт в Саудовской Аравии! Это приблизит его к «Зениту»?

В пятницу стало известно, что у Малкома и его партнёра по «Аль-Хилялю» Сергея Милинковича-Савича произошёл конфликт с активными фанатами клуба. После матча 20-го тура саудовского чемпионата с «Эр-Риядом» (1:1) поклонники команды в агрессивной форме выражали недовольство уровнем игры и самоотдачей футболистов, а бразилец и серб отреагировали на поведение болельщиков — вступили с ними в перепалку. После этого фанаты «Аль-Хиляля» выступили ещё и в соцсетях, потребовав уважения, а некоторые горячие головы призвали Малкома и Милинковича-Савича уйти из клуба. По их словам, команда и без бразильца с сербом будет завоёвывать титулы. Вполне возможно, эта история приблизит возвращение вингера в «Зенит».