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Фергюсон возобновит тренерскую карьеру на один матч, пишут СМИ

The Sun: Фергюсон возобновит карьеру ради прощального матча Джузеппе Росси.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон возобновит карьеру в возрасте 83 лет ради прощального матча итальянского футболиста Джузеппе Росси, сообщает The Sun.

Игра состоится 22 марта в итальянской Флоренции на стадионе «Артемио Франки».

«Фергюсон был моим первым тренером, я подписал контракт, когда мне было 17. Я проработал с ним всего три года и мало играл, но он сразу же сказал “да”, и это показывает, какой он человек», — сказал Росси.

Нападающий выступал под руководством Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2006 год, проведя 14 матчей во всех турнирах.

Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под руководством шотландца «красные дьяволы» 13 раз становились чемпионами Англии. По этому показателю Фергюсон является самым успешным тренером в истории лиги.

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