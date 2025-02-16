Фергюсон возобновит тренерскую карьеру на один матч, пишут СМИ

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон возобновит карьеру в возрасте 83 лет ради прощального матча итальянского футболиста Джузеппе Росси, сообщает The Sun.
Игра состоится 22 марта в итальянской Флоренции на стадионе «Артемио Франки».
«Фергюсон был моим первым тренером, я подписал контракт, когда мне было 17. Я проработал с ним всего три года и мало играл, но он сразу же сказал “да”, и это показывает, какой он человек», — сказал Росси.
Нападающий выступал под руководством Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2006 год, проведя 14 матчей во всех турнирах.
Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под руководством шотландца «красные дьяволы» 13 раз становились чемпионами Англии. По этому показателю Фергюсон является самым успешным тренером в истории лиги.