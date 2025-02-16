Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением о травме Амада Диалло

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» выступила с заявлением по поводу травмы вингера клуба Амада Диалло, полученной на тренировке.

Источник: Getty Images

«Наш действующий игрок месяца получил травму на тренировке в Каррингтоне перед матчем Премьер-лиги с “Тоттенхэмом”, который пройдёт в воскресенье, 16 февраля. Очевидно, он пропустит игру на стадионе, где он уже забивал в этом сезоне, в Кубке лиги, и теперь, как ожидается, выбыл из строя на несколько недель.

Все в «Юнайтед» желают Амаду скорейшего выздоровления и передают ему наши самые тёплые пожелания после этой досадной неудачи", — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

Диалло перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2030 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 25 млн.

Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии: таблица и календарь