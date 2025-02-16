«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением о травме Амада Диалло

«Наш действующий игрок месяца получил травму на тренировке в Каррингтоне перед матчем Премьер-лиги с “Тоттенхэмом”, который пройдёт в воскресенье, 16 февраля. Очевидно, он пропустит игру на стадионе, где он уже забивал в этом сезоне, в Кубке лиги, и теперь, как ожидается, выбыл из строя на несколько недель.