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Моретто: Меньян, интересующий «ПСЖ», продлит контракт с «Миланом» до 2028 года

29-летний вратарь «Милана» Мик Меньян пролонгирует трудовое соглашение с итальянским грандом до 2028 года. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети Х (ранее Twitter).

Источник: AP 2024

По информации источника, новый контракт французского футболиста также будет включать опцию продления ещё на сезон. Заработная плата Меньяна составит € 5 млн плюс бонусы.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что вариант с трансфером голкипера «Милана» рассматривает «ПСЖ».

Меньян выступает в составе «россонери» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в 11 из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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