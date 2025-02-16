Моретто: Меньян, интересующий «ПСЖ», продлит контракт с «Миланом» до 2028 года

Меньян выступает в составе «россонери» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в 11 из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.