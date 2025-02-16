Златан Ибрагимович: Леау делает разницу, даже когда он не на высоте

«Он всегда будет ориентиром для этой команды, он вышел и сделал ассист. Он делает разницу, даже когда он не на высоте, ему удаётся это сделать. Сегодня он взял на себя ответственность и сделал решающий пас на Хименеса. То, что от него требуется, — это решать матчи», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sport Italia.