Пименов: французский Сафонова — супер! Кажется, он начал его изучать ещё до «ПСЖ»

«Супер, что Матвей Сафонов выучил французский язык! Это очень важно для футболиста. Но, как я вижу, он начал изучать французский чуть раньше, чем перешёл в “ПСЖ”, — сказал Пименов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Александром Ершовым.
В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в пяти из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.