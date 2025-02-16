Пименов: французский Сафонова — супер! Кажется, он начал его изучать ещё до «ПСЖ»

«Супер, что Матвей Сафонов выучил французский язык! Это очень важно для футболиста. Но, как я вижу, он начал изучать французский чуть раньше, чем перешёл в “ПСЖ”, — сказал Пименов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Александром Ершовым.