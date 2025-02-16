Флик высказался о потере очков «Реалом» и «Атлетико» перед игрой «Барселоны» в Ла Лиге

Завтра, 17 февраля, сине-гранатовые встретятся с «Райо Вальекано» в матче 24-го тура Ла Лиги.
«Конечно, я знаю о произошедшем [о ничьих “Реала” и “Атлетико”], их матчи были раньше, я проинформирован. Но мы сосредоточены только на себе. Думаю, это лучшее, что может сделать наша команда. Важно стать лидерами в турнирной таблице, но этого ещё не случилось. Подобное придаст нам уверенности, но сначала нужно выиграть матч», — приводит слова Флика Sport.es.
В субботу, 15 февраля, «сливочные» сыграли вничью с «Осасуной» (1:1), а «Атлетико» — с «Сельтой» (1:1).