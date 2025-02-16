Флик высказался о потере очков «Реалом» и «Атлетико» перед игрой «Барселоны» в Ла Лиге

«Конечно, я знаю о произошедшем [о ничьих “Реала” и “Атлетико”], их матчи были раньше, я проинформирован. Но мы сосредоточены только на себе. Думаю, это лучшее, что может сделать наша команда. Важно стать лидерами в турнирной таблице, но этого ещё не случилось. Подобное придаст нам уверенности, но сначала нужно выиграть матч», — приводит слова Флика Sport.es.