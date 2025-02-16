Мостовой — о Сафонове: сидишь без языка один, кукушка может поехать. У многих она и ехала

"Сафонов отлично говорит на французском! Я даже удивился, когда увидел. Очень важно учить язык, когда попадаешь в новый чемпионат. Ты приходишь с тренировки и ничего не понимаешь, не можешь общаться. Язык очень важен. Понятно, что футбольный язык везде одинаковый, но в быту как обойтись? Это сейчас есть телефоны, а в наше время ничего не было. Приходишь с тренировки домой и сидишь один, если без семьи. Кукушка может поехать! Да у многих она и ехала.