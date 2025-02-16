Мостовой — о Сафонове: сидишь без языка один, кукушка может поехать. У многих она и ехала

"Сафонов отлично говорит на французском! Я даже удивился, когда увидел. Очень важно учить язык, когда попадаешь в новый чемпионат. Ты приходишь с тренировки и ничего не понимаешь, не можешь общаться. Язык очень важен. Понятно, что футбольный язык везде одинаковый, но в быту как обойтись? Это сейчас есть телефоны, а в наше время ничего не было. Приходишь с тренировки домой и сидишь один, если без семьи. Кукушка может поехать! Да у многих она и ехала.
Удивлён акцентом Сафонова. Он здорово говорит. Может, уже где-то подучивал. Понятно, что простые слова, но акцент отличный. Французский — самый тяжёлый из всех языков, которые я учил. До конца его никогда не выучишь, если не родился там. Первые два-три месяца были проблемы, но потом всё хорошо стало. После Португалии было уже полегче«, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Марией Куцубеевой.