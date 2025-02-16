«Эти слова неуважительны». Флик — о судействе на фоне скандала с удалением Беллингема

«Для меня подобные слова являются примером неуважительного поведения. Но это не моё дело. Зачем тратить время и силы на разговоры о судьях? В нашей команде есть только один человек на поле, обладающий правом общаться с судьёй, и это наш капитан. Мне не нравится подобное поведение», — приводит слова Флика Sport.es.