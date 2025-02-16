«Актобе» нашел нового игрока после трансферной неудачи

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, по своим характеристикам Ивкович рослый, мощный, быстрый нападающий. Играет эдакого столба, но со скоростью. Хорошо играет головой. Из множества предложенных после Попы вариантов остановились на нем. Тренерскому штабу он понравился.
«Единственное, что смущает: в карьере числится скромный “Акжайык”. Правда, за уральцев он не сыграл ни одной игры, и, что там произошло на самом деле, пока неизвестно: либо игрок не понравился тренерам, либо тот, поняв, что попал не туда, отбыл восвояси.
Впрочем, футбол — штука непредсказуемая, и даже появление у тебя топового форварда вовсе не гарантия проявления его бомбардирских качеств. И, наоборот, когда, казалось, берешь относительно недорогого нападающего, а он выстреливает. Те же Эсеола и Деспотович начинали играть в «Акжайыке» и «Жетысу» соответственно.
Вообще, многие рекомендуют обращать внимание не только на всю карьеру, а на последний ее отрезок. В Северной Македонии Ивкович за 17 игр забил девять голов, играя не в самой сильной команде", — пишет источник.
Что касается Даниэля Попы, то сообщалось, что была проделана большая работа по расторжению его контракта со «Стяуа». Румын прилетел в Турцию и должен был подписать контракт с «Актобе». Однако подписание документа сорвалось.