«Актобе» нашел нового игрока после трансферной неудачи

«Единственное, что смущает: в карьере числится скромный “Акжайык”. Правда, за уральцев он не сыграл ни одной игры, и, что там произошло на самом деле, пока неизвестно: либо игрок не понравился тренерам, либо тот, поняв, что попал не туда, отбыл восвояси.