Самая нелепая причина уехать на Ближний Восток. Талант «Ливерпуля» бросил карьеру в Европе ради крокодилов

Вингер Райан Кент начал карьеру в «Ливерпуле», но долго скитался по арендам (заезжал даже во «Фрайбург»). Последней из них стала Шотландия — в «Рейнджерс» так пошло, что Кента выкупили. Было за что: у Стивена Джеррарда Кент впервые в карьере стал игроком основы, в первый же сезон забил шесть голов и сделал девять ассистов.
Дебютировал Райан в отборе Лиги Европы, а в последнем его раунде выбил «Уфу». В группе «Рейнджерс» попался «Спартак»: на «Айброксе» скатали нули, в Москве — в отсутствие Кента — трижды вели в счете, но закончили 3:4. «Спартак» в таблице обошли, но из группы так и не вышли.
Весной 2019-го Кент забил «Селтику» и подрался с его капитаном Скоттом, а лето провел у Клоппа и даже получал похвалу от Юргена. А еще — предложения из «Лидса» Марсело Бьелсы и «Краснодара». Сергей Галицкий предлагал 5,5 миллионов евро — «Ливерпулю» этого было мало, а вот семь миллионов от «Рейнджерс» устроили.
В Шотландии Кент выиграл с «Рейнджерс» все, а еще и остановился в шаге от победы в Лиге Европы. В сезоне 2021/22 Кент сделал сделал пять ассистов, отыграл 120 минут в финале с «Рейнджерс», но там шотландцы уступили «Айнтрахту» по пенальти.
В 2023 году Райан пошел на повышение в «Фенербахче». Но переход обернулся полным провалом. В клуб пришел Жозе Моуринью и задвинул англичанина в далекий резерв.
Сначала Райан играл в Лиге Конференций, но потом разругался с руководством. За Кентом приходили лидеры Чемпионшипа и арабские клубы, но он отверг все предложения и сорвал свою аренду «Лацио». Тогда «Фенербахче» заморозил контракт Райана и исключил его из состава. В 2024 году Кент провел всего пять минут на поле в Суперлиге. В Турции никто не понимал логику полузащитника, отказывавшегося от выгодных предложений.
Оказалось, все дело в необычном хобби Кента. Райан обожает экзотических и дорогих домашних животных. В Шотландии он увлекся разведением лошадей. Дошло до того, что Райан купил жеребца за 145 тысяч фунтов. На момент покупки конь стоил дороже, чем четыре партнера Райана по «Рейнджерс».
В Турции Райан пошел еще дальше — и завел себе крокодила. Англичанин настолько привык к своему питомцу, что отвергал предложения из других лиг. В Англии Райану не позволили бы держать крокодила дома без множества разрешений — по закону «Об опасных животных» нужно долго регистрировать своего крокодила через администрацию округа. Бюрократия сложнейшая — при этом только по опросу зоозащитной организации Born Free в Англии в статусе домашних животных живут 158 крокодилов.
Переезд на родину с питомцем практически не осуществим для Райана. Чтобы легально содержать крокодила в Англии, Кенту потребуется высокотехнологичный террариум и множество разрешений от властей его округа. Поэтому Райан отказался от предложений из Европы и неожиданно перешел в иранский «Персеполис». Клуб убедил англичанина, что в Иране законы позволяют без особых проблем и бюрократии держать крокодила дома.
«Персеполис» — один из трех грандов иранского футбола. В прошлом сезоне клуб выиграл чемпионат Ирана и до последнего боролся за плей-офф в Лиги чемпионов АФК. Но даже ничьи с «Аль-Насром» Криштиану Роналду для этого не хватило.
В этом сезоне «Персеполис» выступает скромнее: в чемпионате идут третьими, отставая от «Трактора» на три очка. В это межсезонье клуб усилился еще и бывшим полузащитником «Спартака» Остоном Уруновым.
После переезда в Иран Кент будет спокоен за своего питомца. Но если Райану наскучит в «Персеполисе» — у вингера есть несколько вариантов для переезда с крокодилом. Лучший — «Интер» из Майами. Во Флориде официально разрешено держать крокодилов как домашних животных.
Алексей Прохоров