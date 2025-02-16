Самая нелепая причина уехать на Ближний Восток. Талант «Ливерпуля» бросил карьеру в Европе ради крокодилов

Сначала Райан играл в Лиге Конференций, но потом разругался с руководством. За Кентом приходили лидеры Чемпионшипа и арабские клубы, но он отверг все предложения и сорвал свою аренду «Лацио». Тогда «Фенербахче» заморозил контракт Райана и исключил его из состава. В 2024 году Кент провел всего пять минут на поле в Суперлиге. В Турции никто не понимал логику полузащитника, отказывавшегося от выгодных предложений.