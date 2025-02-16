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Сенсацией завершился матч с участием клуба Оразова

«Силькеборг» потерпел сенсационное поражение на своем поле от «Вайле» в 18-м туре чемпионата Дании по футболу, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Матч завершился со счетом 0:1, а решающий гол у гостей на 50-й минуте забил Герман Онугха.

После этой неудачи «Силькеборг» с 26 очками идет шестым в турнирной таблице, а «Вайле» с девятью очками продолжает занимать последнюю, 12-ю строчку.

Казахстанский полузащитник «Силькеборга» Рамазан Оразов попал в заявку на игру, но на поле так и не появился.

Оразов находится в датском клубе с прошлого года, подписав контракт до 30 июня 2027-го. На родине играл за «Актобе», «Тобол», «Аксу», «Кайрат», за границей — за словенский «Копер», российскую «Чайку» и латвийский «Даугавпилс».

Четыре года назад начал вызываться в основную сборную Казахстана.

Силькеборг