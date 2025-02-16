Сенсацией завершился матч с участием клуба Оразова

Оразов находится в датском клубе с прошлого года, подписав контракт до 30 июня 2027-го. На родине играл за «Актобе», «Тобол», «Аксу», «Кайрат», за границей — за словенский «Копер», российскую «Чайку» и латвийский «Даугавпилс».