Сенсацией завершился матч с участием клуба Оразова

Матч завершился со счетом 0:1, а решающий гол у гостей на 50-й минуте забил Герман Онугха.
После этой неудачи «Силькеборг» с 26 очками идет шестым в турнирной таблице, а «Вайле» с девятью очками продолжает занимать последнюю, 12-ю строчку.
Казахстанский полузащитник «Силькеборга» Рамазан Оразов попал в заявку на игру, но на поле так и не появился.
Оразов находится в датском клубе с прошлого года, подписав контракт до 30 июня 2027-го. На родине играл за «Актобе», «Тобол», «Аксу», «Кайрат», за границей — за словенский «Копер», российскую «Чайку» и латвийский «Даугавпилс».
Четыре года назад начал вызываться в основную сборную Казахстана.