А это точно «Ливерпуль»? Хуже тайма в этом сезоне ещё не было

«Ливерпуль» проводит отличный сезон, но перед этим туром команда не могла победить в двух матчах подряд. Сначала вылетела (правда, резервным составом) из Кубка Англии от «Плимута» (0:1), а затем потеряла очки в дерби с «Эвертоном» (2:2). Так что во встрече с «Вулверхэмптоном», который борется за выживание, нужно было побеждать, чтобы не начались разговоры о спаде. В результате три очка удалось взять, но второй тайм лидеры АПЛ провалили.