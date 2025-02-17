«Манчестер Юнайтед» — уже 15-й! Теперь пришлось играть 90 минут без замен

«Тоттенхэм» в этом чемпионате потерял 21 очко, ведя в счёте — больше всех в АПЛ. И на этот раз было из-за чего опасаться. Несмотря на то что хозяева владели мячом в два раза больше в первом тайме, по опасным моментам получилось относительное равенство. Например, после передачи Бруну обязан был забивать Гарначо, но он пробил сильно выше ворот. По ударам до перерыва получилось 8:5 в пользу «МЮ». С другой стороны, Онана пришлось тащить после плотного выстрела Теля.