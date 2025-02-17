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«Манчестер Юнайтед» — уже 15-й! Теперь пришлось играть 90 минут без замен

У «Тоттенхэма» очень вовремя вернулся Мэддисон, а Гарначо запорол несколько убойных моментов.

Источник: Getty Images

К 25-му туру у «Тоттенхэма» вернулись несколько травмированных (Викарио и Мэддисон — в старте, а Удоджи, Джонсон и Одобер — на скамейке). У «МЮ», наоборот, выбыли, помимо прочих, ещё Диалло и Майну (перед этим получили повреждения Мартинес и Угарте). В результате у Аморима на скамейке не осталось никого из известных футболистов, кроме Линделёфа. Вот список остальных: Харрисон, Фиорентино, Фредриксон, Хевен, Флетчер, Коне, Мурхаус, Оби-Мартин. Самому старшему из них 19 лет. Хотя едва ли «Тоттенхэм» можно удивить травмами.

«Тоттенхэм» сразу забрал мяч под контроль, но первые опасные моменты остались за гостями. На 10-й минуте сначала Хойлунд пробил из-под защитника, но справился Викарио. Затем практически сразу голкипер «Тоттенхэма» потащил ещё удар Гарначо, а добивание Дало едва ли не с ленточки вынес Дэвис.

А вот «Тоттенхэм» свой первый же момент реализовал. Бергвалль пробил по воротам, Онана отбил мяч чуть в сторону, и первым к мячу успел Мэддисон. Он оказался с мячом в двух метрах от ворот абсолютно без опеки соперников. Могло показаться, что англичанин забил из офсайда, но повтор показал: гол забит по правилам.

«Тоттенхэм» в этом чемпионате потерял 21 очко, ведя в счёте — больше всех в АПЛ. И на этот раз было из-за чего опасаться. Несмотря на то что хозяева владели мячом в два раза больше в первом тайме, по опасным моментам получилось относительное равенство. Например, после передачи Бруну обязан был забивать Гарначо, но он пробил сильно выше ворот. По ударам до перерыва получилось 8:5 в пользу «МЮ». С другой стороны, Онана пришлось тащить после плотного выстрела Теля.

В начале второго тайма «МЮ» понемногу вернул владение и в целом инициативу. Гости создали несколько опасных моментов — и опять за удары отвечал Гарначо. Аргентинец дважды бил из штрафной, но оба раза выручил Викарио. С 46-й по 70-ю минуты счёт по ударам выглядел совсем неприятно для «Тоттенхэма» — 2:12. На 74-й минуте уже Каземиро претендовал на пенальти, однако его единоборство со Спенсом едва ли тянуло на «точку».

В самом конце «Тоттенхэм» уже немного пришёл в себя и создал несколько моментов. В том числе потому, что к 86-й минуте счёт по заменам был в его пользу — 5:0. Хозяева удержали победный счёт и обошли в таблице как раз «МЮ», который опустился на 15-ю строчку. Сложно посчитать, сколько раз за матч Аморим брался за голову.

Григорий Телингатер

Тоттенхэм Хотспур
1:0
Первый тайм: 1:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 25
16.02.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Tottenham Hotspur Stadium
Главные тренеры
Ангелос Постекоглу
Рубен Аморим
Голы
Тоттенхэм Хотспур
Джеймс Мэддисон
13′
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
23
Педро Порро
24
Джед Спенс
33
Бен Дэвис
79′
11
Матис Тель
21
Деян Кулушевски
4
Кевин Дансо
78′
8
Ив Биссума
10
Джеймс Мэддисон
64′
29
Пап Метар Сарр
15
Лукас Бергвалль
64′
22
Бреннан Джонсон
30
Родриго Бентанкур
78′
14
Арчи Грэй
7
Сон Хын Мин
87′
28
Уилсон Одорбер
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
3
Нуссаир Мазрауи
4
Маттейс де Лигт
5
Харри Магуайр
13
Патрик Доргу
90′
20
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
9
Расмус Хейлунн
11
Джошуа Зиркзе
17
Алехандро Гарначо
18
Каземиру
41′
90′
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
22
Удары (всего)
16
7
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
5
13
Фолы
9
0
Офсайды
7
Судейская бригада
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии: таблица и календарь