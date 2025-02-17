Футболист Чалов забил пятый гол за ПАОК

Встреча закончилась со счетом 7:0 в пользу ПАОКа, команда занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Греции с 43 очками. «Ламия» идет на последнем, 14-м месте с 9 очками. В следующем туре ПАОК 23 февраля в гостях сыграет с лидером чемпионата «Олимпиакосом», «Ламия» в этот же день примет 3-ю команду лиги «Панатинаикос».