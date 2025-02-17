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Футболист Чалов забил пятый гол за ПАОК

АФИНЫ, 16 февраля. /ТАСС/. Российский нападающий Федор Чалов забил пятый гол в составе греческого футбольного клуба ПАОК.

Источник: Соцсети

Чалов отличился на 72-й минуте домашнего матча 23-го тура чемпионата Греции против «Ламии». Россиянин забил спустя 2 минуты после выхода на замену. Чалов перешел в ПАОК из московского ЦСКА в августе 2024 года, ранее игрок дважды отличался в чемпионате Греции и дважды — в Лиге Европы.

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и провел на поле 64 минуты, не отметившись результативными действиями и получив желтую карточку.

Встреча закончилась со счетом 7:0 в пользу ПАОКа, команда занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Греции с 43 очками. «Ламия» идет на последнем, 14-м месте с 9 очками. В следующем туре ПАОК 23 февраля в гостях сыграет с лидером чемпионата «Олимпиакосом», «Ламия» в этот же день примет 3-ю команду лиги «Панатинаикос».

ПАОК