Чумовая победа «Юве» над «Интером». Как же мощно заиграл Коло Муани после «ПСЖ»!

Хотя «Ювентус» с «Интером» включили высокие скорости — темп игры был приличным. Сбивали его разве что фолы и судейские свистки. Соперники достаточно агрессивно встречали друг друга, защитники команд при владении постоянно чувствовали давление. В середине первого тайма и те, и другие создали наконец настоящие голевые моменты. У «Интера» всё же стали проходить атаки на скорости — одна из них завершилась ударом Тареми через себя (Де Грегорио потащил) и добиванием Думфриса головой из вратарской. Нидерландец умудрился не попасть. В ответ «Ювентус» заставил показать класс Зоммера: швейцарец выручил после ударом Гонсалеса и Консейсау в одной атаке.