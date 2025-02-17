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Чумовая победа «Юве» над «Интером». Как же мощно заиграл Коло Муани после «ПСЖ»!

Чемпион Италии сдулся во втором тайме. И оставил в лидерах «Наполи».

Источник: Getty Images

«Ювентус» победил в Дерби Италии и помешал «Интеру» захватить лидерство. Команда Симоне Индзаги поднялась бы на первое место, если бы выиграла в Турине, а так по-прежнему отстаёт на два очка от «Наполи».

Тренер «Ювентуса» и бывший игрок «Интера» Тьяго Мотта рассказал перед матчем, как планирует остановить свою бывшую команду — чемпиона Италии:

«Это очень важный матч. Мы должны быть хорошо организованы в обороне, эффективно работать как команда с первой до последней минуты. Нам нужно обороняться и атаковать как команда, уделяя большое внимание переходным фазам и стандартам. Последние являются важным аспектом игры — всегда их детально готовим. Мы должны быть хороши, особенно в плане нашего настроя».

В первые полтайма игроки «Ювентуса» справлялись с задачами, поставленными тренером. Хозяева могли даже забить быстрый гол, когда Павар споткнулся на ровном месте, и «старая синьора» убежала к воротам Зоммера. Но Гонсалес промахнулся. Команда Мотты действительно хорошо работала на стандартах у своих ворот, да и в игровых эпизодах снимала воздух. До перерыва из 13 кроссов в исполнении «нерадзурри» до адресата дошли только два. В переходных фазах тоже поначалу справлялась.

Хотя «Ювентус» с «Интером» включили высокие скорости — темп игры был приличным. Сбивали его разве что фолы и судейские свистки. Соперники достаточно агрессивно встречали друг друга, защитники команд при владении постоянно чувствовали давление. В середине первого тайма и те, и другие создали наконец настоящие голевые моменты. У «Интера» всё же стали проходить атаки на скорости — одна из них завершилась ударом Тареми через себя (Де Грегорио потащил) и добиванием Думфриса головой из вратарской. Нидерландец умудрился не попасть. В ответ «Ювентус» заставил показать класс Зоммера: швейцарец выручил после ударом Гонсалеса и Консейсау в одной атаке.

Когда «Ювентус» подустал, преимущество «Интера» в скоростях и владении стало более ощутимым. Думфрис просто разрывал на своём фланге левого защитника Савону. Правый латераль «нерадзурри» соорудил прекрасный момент для Мартинеса, а сам зарядил в штангу. За 45 минут нидерландец шесть раз встретился с мячом в штрафной туринцев. В общем, несмотря на отсутствие голов, тайм получился интересным.

На первых минутах второго тайма «Ювентус» побольше владел мячом, а «Интер» сосредоточился на прессинге. Команда Мотты несколько раз здорово вышла из-под давления противника. То за счёт стенки на третьего отыщет свободное пространство, то в Тюрама вдруг вселился Платини и тот совершит впечатляющий проход по центру. Кстати, на Кеффрена и его брата Маркуса (нападающий «Интера» остался на скамейке и вступил в игру лишь на исходе часа матча) приехал посмотреть легендарный отец футболистов — Лилиан Тюрам, сидевший на трибунах в шикарной шляпе.

После перерыва «Ювентус» играл уже с «Интером» на равных. Провалы на фланге Савоны прекратились. Думфрис тоже не машина, чтобы с такой интенсивностью проводить все 90 минут. Правда, в середине тайма нидерландец едва не забил, вот только мяч после его удара и сейва Де Грегорио снова угодил в штангу. Когда эпизод завершился, судья зафиксировал фол стороны Тюрама из «Интера». Но, возможно, изучив повтор, судья Мариани поменял бы своё решение.

А за 20 минут до конца «Ювентус» внезапно добавил скоростей. И забил! Этот гол, по сути, сделал Коло Муани, доказывающий тренеру «ПСЖ» Луису Энрике, что тот напрасно ему не доверял. Форвард выиграл подбор, развернулся в окружении защитников «нерадзурри» и протолкнул мяч на Консейсау, а Шику точно пробил низом. Более того, вслед за первым голом туринцы едва не соорудили второй. Думфрис теперь как следует поработал у своих ворот — вынес с линии мяч после удара Копмейнерса.

Возрастному «Интеру» не хватало энергии, чтобы прижать «Ювентус» в концовке. Если в первой половине «нерадзурри» нанесли 13 ударов по воротам хозяев, то во второй только четыре (в створ — 0). Единственный голевой момент загубил Тюрам. Команда Мотты была даже ближе к тому, что выиграть крупнее. И пусть это Дерби Италии получилось совсем не таким результативным, как октябрьское в Милане, где принципиальные соперники выдали поразительную ничью 4:4, матч не разочаровал. У «Ювентуса» четвёртая победа подряд во всех турнирах. Неужели возвращает свою прежнюю силу?

Анатолий Романов

Ювентус
1:0
Первый тайм: 0:0
Интер
Футбол, Италия, Тур 25
16.02.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Allianz Stadium
Главные тренеры
Тиагу Мотта
Симоне Индзаги
Голы
Ювентус
Франсишку Консейсау
(Рандаль Коло Муани)
74′
Составы команд
Ювентус
29
Микеле Ди Грегорио
4
Федерико Гатти
12
Ренату Вейга
8
Тен Копмейнерс
16
Уэстон Маккенни
11
Николас Гонсалес
20
Рандаль Коло Муани
22
Тимоти Веа
37
Николо Савона
59′
27
Андреа Камбьясо
19
Кефрен Тюрам
77′
5
Мануэль Локателли
7
Франсишку Консейсау
52′
81′
10
Кенан Йылдыз
Интер
1
Янн Зоммер
2
Дензел Дюмфрис
15
Франческо Ачерби
28
Бенжамен Павар
23
Николо Барелла
90′
10
Лаутаро Мартинес
32
Федерико Димарко
62′
30
Карлос Аугусту
95
Алессандро Бастони
62′
59
Никола Залевски
20
Хакан Чалханоглу
80′
7
Петр Зелиньски
22
Генрих Мхитарян
80′
11
Карлос Хоакин Корреа
99
Мехди Тареми
62′
9
Маркус Тюрам
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
17
8
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
5
17
Фолы
10
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ювентус
Интер
Чемпионат Италии: таблица и календарь