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Россиянин, игравший за «Манчестер Юнайтед»: В Англии простому народу тяжело жить

Российский футболист и тренер Андрей Канчельскис, известный по выступлениям за английский «Манчестер Юнайтед», поделился впечатлениями от последнего посещения Великобритании.

Источник: Getty Images

"Последний раз в Англии был в том году в ноябре-декабре. Ощущения от поездки были нормальные: съездил по делам, посетил могилу сына, проведал друзей, так что все хорошо. Если у меня будет время, то поехал бы. Хочу съездить и в Италию, и Шотландию проведать. Главное, чтобы время было, а так поехать то ничего не сложно — взял билет да полетел.

Англия, конечно, поменялась с того момента, как я там играл — время движется вперед. Там есть проблемы у простого народа, им стало немножко тяжеловато со всей этой ситуацией, которая происходит в мире. Они страдают. В Англии все очень подорожало. Простому народу тяжело жить, точнее стало тяжелее. Есть там определенные проблемы, но они просто заложники ситуации. Жизнь-то продолжается, хоть все и стало дороговато.

Разговоры о плохом отношении к русским? Такого нет. У них это по телевизору, потому что им надо что-то говорить. А простой народ нормально относится к русским — никаких проблем нет, по крайней мере у меня не было. Это все политика: надо говорить и кричать во всеуслышание, что все виноваты, кроме них. Простые люди очень доброжелательны и хорошо к нам относятся", — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.

Манчестер Юнайтед
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