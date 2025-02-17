Россиянин, игравший за «Манчестер Юнайтед»: В Англии простому народу тяжело жить

Разговоры о плохом отношении к русским? Такого нет. У них это по телевизору, потому что им надо что-то говорить. А простой народ нормально относится к русским — никаких проблем нет, по крайней мере у меня не было. Это все политика: надо говорить и кричать во всеуслышание, что все виноваты, кроме них. Простые люди очень доброжелательны и хорошо к нам относятся", — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.