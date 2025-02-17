Салах передумал уходить из «Ливерпуля», пишут СМИ

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года и пока не договорился с английским клубом о продлении контракта, который истекает по окончании нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» готов предложить Салаху контракт до 2028 года. Сам футболист заявлял, что текущий сезон станет для него последним в «Ливерпуле».