Салах передумал уходить из «Ливерпуля», пишут СМИ

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Футболист английского «Ливерпуля» Мохамед Салах начал переговоры о возможном продлении контракта с клубом, сообщает El Nacional.
Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года и пока не договорился с английским клубом о продлении контракта, который истекает по окончании нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» готов предложить Салаху контракт до 2028 года. Сам футболист заявлял, что текущий сезон станет для него последним в «Ливерпуле».
По данным источника, на решение египтянина повлияло отношение к нему тренера «Ливерпуля» Арне Слота, позиционирующего его как лидера и основу команды, способной бороться за главные европейские трофеи.
На счету 32-летнего египтянина 22 гола и 14 результативных передач в 25 матчах Английской премьер-лиги в текущем сезоне. В составе «красных» Салах стал чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА, два раза выиграл Кубок английской лиги и один раз — клубный чемпионат мира.