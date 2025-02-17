«Вильярреал» осудил нападение на болельщиков-инвалидов

Инцидент произошел в субботу вечером после игры чемпионата Испании с «Валенсией» (1:1) недалеко от стадиона «Вильярреала». Группа людей напала на двух фанатов с нарушениями интеллекта, их пришлось доставить в больницу Ла Плана. Одному из пострадавших диагностирован перелом челюстно-лицевой кости.