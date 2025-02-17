«Вильярреал» осудил нападение на болельщиков-инвалидов

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Вильярреал» на официальном сайте выпустил заявление, в котором осудил нападение на двух болельщиков клуба с ограниченными возможностями здоровья.
Инцидент произошел в субботу вечером после игры чемпионата Испании с «Валенсией» (1:1) недалеко от стадиона «Вильярреала». Группа людей напала на двух фанатов с нарушениями интеллекта, их пришлось доставить в больницу Ла Плана. Одному из пострадавших диагностирован перелом челюстно-лицевой кости.
Сообщается, что клуб сотрудничает с полицией и приложит все имеющиеся в распоряжении средства для установления личностей нападавших. По данным Cadena SER, они были в капюшонах и шарфах «Вильярреала».