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«Вильярреал» осудил нападение на болельщиков-инвалидов

«Вильярреал» осудил нападение на двух болельщиков-инвалидов после матча.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Вильярреал» на официальном сайте выпустил заявление, в котором осудил нападение на двух болельщиков клуба с ограниченными возможностями здоровья.

Инцидент произошел в субботу вечером после игры чемпионата Испании с «Валенсией» (1:1) недалеко от стадиона «Вильярреала». Группа людей напала на двух фанатов с нарушениями интеллекта, их пришлось доставить в больницу Ла Плана. Одному из пострадавших диагностирован перелом челюстно-лицевой кости.

Сообщается, что клуб сотрудничает с полицией и приложит все имеющиеся в распоряжении средства для установления личностей нападавших. По данным Cadena SER, они были в капюшонах и шарфах «Вильярреала».

Вильярреал
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