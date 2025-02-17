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Дмитрий Булыкин: Александр Головин всем доказал, что он хороший футболист

Бывший нападающий «Байера» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о травматичности российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

Источник: Чемпионат.com

«Травмы бывают даже у топ-футболистов, но Головин показывает хорошую игру на протяжении многих лет и является лидером топ-клуба Франции “Монако”. Это говорит о многом. Александр уже всем доказал, что он хороший футболист. Но, учитывая интенсивность в Европе, тяжело избежать травм. Даже нынешняя позиция в “Монако” очень хороша для него. Если говорить о российских футболистах, которые выступают за границей, то у многих возникают проблемы, когда они сталкиваются с высокой интенсивностью не только в матчах, но и на тренировках», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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