Антони разрывает Ла Лигу! Оказывается, в «МЮ» он не разучился играть в футбол

«Бетис» специализируется на том, чтобы собирать классных футболистов, которые не подошли большим клубам или по каким-то причинам оказались оттуда списаны. Так в севильском клубе появился Витор Роке, в котором разочаровалась «Барселона»; Иско, год скитавшийся после ухода из «Реала», а в «Бетисе» внезапно заигравший так, как не играл со времён «Малаги» всё того же Пеллегрини; Абде Эззалзули, который, как и Роке, оказался слишком «простым» для «Барсы»; Джовани Ло Чельсо, не потянувший в «ПСЖ» и не ставший звездой в «Тоттенхэме», зато в «Бетисе» являющийся суперважным игроком центра поля; Натан, который не усилил чемпионский «Наполи», и Диего Льоренте, подготовленный в академии «Реала» и прошедший огранку в «Лидсе» и «Роме».