Один мяч решил исход матча «Астаны» с лидером РПЛ

Встреча в Дубае (ОАЭ) завершилась минимальной победой российского клуба со счетом 1:0. Единственный гол на 29-й минуте забил Эдуард Сперцян.
Напомним, «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ, обходя «Зенит» по дополнительным показателям. У обоих клубов по 39 баллов. «Астана» в КПЛ-2024 заняла второе место, уступив одно очко в чемпионской гонке «Кайрату».
Добавим, что сегодня, 17 февраля «Астана» в другом контрольном матче со счетом 6:1 разгромила «Арабиан Фэлконз» из ОАЭ.
Отметим, что в рамках предсезонных сборов «Астана» 20 февраля сыграет с самаркандским «Динамо».
Ранее столичный клуб разгромил «Галф Юнайтед» из ОАЭ (4:1) и китайский «Чжэцзянь» (3:0). Кроме того, «Астана» со счетом 1:4 проиграла московскому «Спартаку».