Один мяч решил исход матча «Астаны» с лидером РПЛ

Напомним, «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ, обходя «Зенит» по дополнительным показателям. У обоих клубов по 39 баллов. «Астана» в КПЛ-2024 заняла второе место, уступив одно очко в чемпионской гонке «Кайрату».