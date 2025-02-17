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Один мяч решил исход матча «Астаны» с лидером РПЛ

Столичная «Астана» провела контрольный матч с лидером Российской Премьер-лиги «Краснодаром», сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Астана"

Встреча в Дубае (ОАЭ) завершилась минимальной победой российского клуба со счетом 1:0. Единственный гол на 29-й минуте забил Эдуард Сперцян.

Напомним, «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ, обходя «Зенит» по дополнительным показателям. У обоих клубов по 39 баллов. «Астана» в КПЛ-2024 заняла второе место, уступив одно очко в чемпионской гонке «Кайрату».

Добавим, что сегодня, 17 февраля «Астана» в другом контрольном матче со счетом 6:1 разгромила «Арабиан Фэлконз» из ОАЭ.

Отметим, что в рамках предсезонных сборов «Астана» 20 февраля сыграет с самаркандским «Динамо».

Ранее столичный клуб разгромил «Галф Юнайтед» из ОАЭ (4:1) и китайский «Чжэцзянь» (3:0). Кроме того, «Астана» со счетом 1:4 проиграла московскому «Спартаку».

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