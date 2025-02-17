Выйдет ли «Барса» на первое место? Что с «Реалом» и «Атлетико»? Главное о чемпионской гонке в Испании

Текущий сезон ла лиги радует закручивающейся интригой — кажется, впервые за долгое время в чемпионате нет единственного фаворита, который уверенно идет к золоту. В данный момент на титул претендуют и «Реал», и «Атлетико», и «Барселона», которая вот-вот может выйти на первое место.
Почему ни у одной команды не получается вырваться вперед и чего ожидать от развязки сумасшедшего сезона? Разбираемся, у кого больше шансов, и напоминаем, что на трофей претендует не только всем известная тройка, но и еще одна команда.
Что случилось с «Барселоной»?
Сине-гранатовые считались главным фаворитом после бодрого старта — и это несмотря на настоящую эпидемию травм. Флик собирался сделать ставку на 17-летнего Марка Берналя, но набравший форму полузащитник вылетел с «крестами» еще перед первым туром. Эту проблему удалось решить внутренними резервами — вместо Берналя сейчас уверенно играет Марк Касадо.
Удивительнее то, что «Барселона» отлично себя чувствует даже в отсутствие Марка-Андре тер Штегена. Вратарь играл важную роль при начале атак благодаря игре ногами. На замену ему выдернули из бессрочного отпуска Войцеха Щенсного, но поляк начал попадать в состав только в последнее время — до этого он никак не мог выиграть конкуренцию у Иньяки Пеньи.
И это мы еще не говорили о едва не сорвавшемся внесении в заявку Дани Ольмо. В общем, проблем хватало, но «Барса» их решила. Правда, неокончательно — в ноябре-декабре случилась необъяснимая потеря формы. Где-то просто не повезло, где-то жестко ошибся ВАР (помним, как Левандовскому увеличили размер ноги до 60-го) — «Барселона» растеряла очки и все преимущество в таблице. Как назло, именно в этот момент оправился «Реал» и перестал ошибаться «Атлетико».
«Реал» в кризисе?
«Реал» очень долго привыкал к игре с Мбаппе — то, что едва ли не все атакующие футболисты команды тяготеют к левому флангу, стало огромной проблемой. Взаимопонимание удалось найти только в последние месяцы.
Правда, если в атаке связи наладились, то в защите все полностью развалилось — и тут вновь проблема заключается в непрекращающихся травмах. Под удар попал весь центр обороны: недоступны Алаба, Милитао и Рюдигер, отчего на этой позиции теперь играют неопытный Асенсио и профильный полузащитник Тчуамени. Та же ситуация и с правым флангом обороны — Карвахаль порвал «кресты», с мышечной травмой выбыл его сменщик Васкес. Дошло до того, что эту дыру затыкает Вальверде — кажется, при необходимости он может заменить даже Куртуа и Лунина.
Но и этим дело не ограничивается — «Мадрид» еще и вступил в настоящую войну с судейским корпусом. Клубное телевидение регулярно наезжает на арбитров и критикует судейство — об этом даже шутил «Атлетико» при подготовке к дерби. Разумеется, в команде считают, что судьи против них — и это несмотря на то, что до недавних пор в ворота «Реала» даже не назначали пенальти.
Неясно, к чему это противостояние приведет. Пока события в последней встрече с «Осасуной» выглядят, как месть арбитров: Беллингем получил прямую красную за разговоры, а «Реал» потерял очки из-за назначенного в их ворота пенальти.
«Атлетико» — третий претендент на титул?
К счастью «Атлетико», команда не испытывает больших проблем с травмами. Дело в том, что «Атлетико» играет в классический «засушливый» футбол Симеоне — это оборачивается тем, что футболисты катастрофически мало забивают. Всего 39 голов за 24 тура — это при том, что у «Реала» уже 52, а у «Барселоны» аж 64. Даже идущий пятым «Вильярреал» забивает чаще.
Тем не менее трофеи зачастую обеспечивают не нападение, а оборона — и в этом нынешний «Атлетико» точно знает толк. Защита мадридского клуба пропустила в чемпионате меньше всех — всего 16 мячей. Дисциплина и четкое следование всем тренерским инструкциям могут принести результат — команде нужно просто придумать, как превратить ничьи в победы, пусть и минимальные. Это чрезвычайно сложно, когда в составе нет реальных претендентов на «Золотой мяч», но не невозможно.
Сезон в самом разгаре — все еще может не раз измениться. Важно, что у «Атлетико» есть опыт участия в чемпионской гонке. Это означает, что команда вряд ли развалится к концу кампании и точно сохранит шансы на трофей до последних туров.
Ждать ли прорыва от «Атлетика»?
Если посмотреть на таблицу, то все вроде бы очевидно: есть три фаворита, которые и разыграют между собой медали. На самом деле есть еще один претендент, которого пока рано сбрасывать со счетов. Это команда-сюрприз из Бильбао.
Да, «Атлетик» не отличается сносящей всех на своем пути атакой или несокрушимой обороной — даже звезда прошедшего Евро-2024 Нико Уильямс пока отметился всего одним забитым мячом в чемпионате. Но пока есть все основания утверждать, что «Атлетик» является настоящим претендентом на трофей — строгая дисциплина и упор на стандарты делают свое дело.
Это, конечно, не тот самый «Атлетик», который феерил в Лиге Европы и за который забивал кучу мячей легендарный Ариц Адурис, но, можно сказать, он стал даже лучше — эта версия команды надежнее контролирует матчи и меньше пропускает. Возможно, выглядит не так зрелищно, но результаты говорят сами за себя: «Атлетик» набрал хорошую форму и в данный момент отстает от первого места всего на шесть очков.
Конечно, пока рано говорить о реальном шансе на трофей, но если «Реал» и «Барселона» продолжат терять очки в матчах с аутсайдерами, а «Атлетико» так и будет играть ненужные ничьи, то у ребят из Бильбао появится возможность, за которую они ухватятся двумя руками.
Кто станет победителем?
«Реал» не так уж и плохо себя чувствует в отсутствие лидеров обороны, «Барселона» потихоньку преодолевает кризис с травмами, а «Атлетико» играет в свой футбол. До конца сезона и правда может случиться все что угодно — большую роль в развязке может сыграть очередная травма большой звезды, судейский скандал или мелкая индивидуальная ошибка.
Впереди еще несколько топ-матчей — например, «Барселона» еще по разу сыграет с каждой мадридской командой. Возможно, все решится в следующем класико, а может, титул разыграют «Барса» и «Атлетико». Не забываем и об «Атлетике» из Бильбао — этот клуб тоже может удивить.
Даниил Матвеев