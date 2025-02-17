Выйдет ли «Барса» на первое место? Что с «Реалом» и «Атлетико»? Главное о чемпионской гонке в Испании

Правда, если в атаке связи наладились, то в защите все полностью развалилось — и тут вновь проблема заключается в непрекращающихся травмах. Под удар попал весь центр обороны: недоступны Алаба, Милитао и Рюдигер, отчего на этой позиции теперь играют неопытный Асенсио и профильный полузащитник Тчуамени. Та же ситуация и с правым флангом обороны — Карвахаль порвал «кресты», с мышечной травмой выбыл его сменщик Васкес. Дошло до того, что эту дыру затыкает Вальверде — кажется, при необходимости он может заменить даже Куртуа и Лунина.