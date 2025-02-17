Сафонов заявил, что январь стал для него тяжелым месяцем

«Позавчера сыграл уже десятый матч за ПСЖ. Скажите это год назад — кто бы поверил? Хоть я и сыграл за последние две недели два матча, предыдущий месяц без игровой практики дался мне тяжеловато. Но всегда в голове мысль, что нужно продолжать работать и верить в то, что делаю, только это и может принести успех», — написал Сафонов в Telegram-канале.