Сафонов заявил, что январь стал для него тяжелым месяцем

В воскресенье «ПСЖ» в гостях победил «Тулузу» в 22-м туре чемпионата Франции со счетом 1:0. Сафонов вышел на поле в стартовом составе и провел полный матч. Эта встреча стала для воспитанника «Краснодара» десятой за французский клуб и пятой без пропущенных мячей.
«Позавчера сыграл уже десятый матч за ПСЖ. Скажите это год назад — кто бы поверил? Хоть я и сыграл за последние две недели два матча, предыдущий месяц без игровой практики дался мне тяжеловато. Но всегда в голове мысль, что нужно продолжать работать и верить в то, что делаю, только это и может принести успех», — написал Сафонов в Telegram-канале.
В январе 25-летний Сафонов не сыграл ни одного матча за «ПСЖ», проведя все встречи на скамейке запасных. Россиянин перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года.