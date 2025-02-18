The show must go on*. Колонка Казанского — о деградации «МЮ»

По сценарию молодого и успешного тренера забрасывают в некогда великий футбольный клуб. Его задача — вернуть команду на вершину успеха, желательно что-то выиграть и как можно быстрее. По системе Станиславского герой попадает в три круга предлагаемых обстоятельств. В малом — все, что касается персонажа в текущий момент. Он в легендарном клубе в сложный исторический период. В среднем круге — он сам, амбициозный и уверенный в своих способностях и идеях, с командой помощников. В обстоятельствах большого — его окружение. Болельщики, тоскующие по прошлому и разочарованные в происходящем, неуверенные в себе игроки, бесконечные травмы состава, новые руководители, которые рискнули с его приглашением, агрессивная пресса.