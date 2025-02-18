The show must go on*. Колонка Казанского — о деградации «МЮ»

Главное реалити-шоу футбольной современности снимается сейчас в Манчестере. Серия выходит каждую неделю по выходным. Иногда спецвыпуск среди недели. Рейтинги сумасшедшие, успех невероятный. Всем интересно, как оно закончится и сколько будет сезонов.
По сценарию молодого и успешного тренера забрасывают в некогда великий футбольный клуб. Его задача — вернуть команду на вершину успеха, желательно что-то выиграть и как можно быстрее. По системе Станиславского герой попадает в три круга предлагаемых обстоятельств. В малом — все, что касается персонажа в текущий момент. Он в легендарном клубе в сложный исторический период. В среднем круге — он сам, амбициозный и уверенный в своих способностях и идеях, с командой помощников. В обстоятельствах большого — его окружение. Болельщики, тоскующие по прошлому и разочарованные в происходящем, неуверенные в себе игроки, бесконечные травмы состава, новые руководители, которые рискнули с его приглашением, агрессивная пресса.
Эти обстоятельства определяют его действия и двигают драматургию шоу.
Как и в любом реалити, имя сценариста в титрах не значится. Но как говорили классики: «Таковы суровые законы жизни или, короче выражаясь, жизнь диктует нам свои суровые законы».
Она и осуществляет все манипуляции внутри шоу. Опыт подсказывает, что история успеха потреблялась бы со скепсисом. Куда интереснее следить за провалами и цепочкой неудач. События часто воспринимаются как ускоренные, то есть снимаются неделями, но проходят как один день.
Только в спецвыпусках среди недели есть возможность увидеть героя улыбающимся. Все остальные эпизоды — рефлексия событий и безуспешные попытки изменить обстоятельства в лучшую сторону.
Рубен Аморим и его «Манчестер» в Лиге Европы по четвергам еще не чувствовали вкус поражений. В Кубке и вовсе прошли лондонский «Арсенал» на его территории, пусть и по пенальти. Все это воспринимается нормально. Куда интереснее быт в английской премьер-лиге. Там «Юнайтед» уже… на 15-м месте. В 12 очках от зоны вылета. 8 поражений, 2 ничьи и 4 победы — жуткие цифры главного тренера «МЮ».
Эрика тен Хага уволили, когда команда была в шести очках от зоны Лиги чемпионов. Теперь дистанция в 15. Аморим уже проиграл больше, чем Ральф Рангник. Хотя казалось, именно с австрийцем «Юнайтед» потерпел настоящую катастрофу.
Финальный февральский тезис на доске позора «красных дьяволов» — человек-мем бразилец Антони, сосланный в аренду в испанский «Бетис», уже забил в этом месяце за новый клуб больше, чем весь «Манчестер». Это было бы смешно, если бы не было… ну, вы понимаете.
В воскресенье «Юнайтед» не смог реализовать ни одного момента со своим соседом по нижней части таблицы «Тоттенхэмом» (0:1). Робкие попытки заметить, что в «МЮ» сейчас эпидемия травм, вызывали ироничную улыбку визави Аморима — Анже Постекоглу. Тот полсезона играет без полкоманды.
На скамейке у «Юнайтед» в Лондоне действительно был детский сад. Из девяти игроков запаса только у Виктора Линделефа есть опыт игры в премьер-лиге. Если «Тоттенхэм» сделал пять замен, то Аморим решился на одну — дебютные три минуты искрометного футбола он подарил 17-летнему датчанину Чидо Оби-Мартину… Но дело в не том, кто был в резерве. А в том, что происходит на поле.
Смена тренера по ходу сезона всегда большой риск. Нанимать тренера-догматика — риск еще больший.
Рубен Аморим сразу дал понять — у него есть тактика, и он будет ее придерживаться. 3−4−3 вернули долгожданное чемпионство (19 лет) его предыдущему клубу «Спортингу», став визиткой самого тренера. Ей подчинено все — выбор состава, сценарий игры против любого соперника. Это идея фикс Аморима.
Корень проблемы в том, что в такой философии футболисты «МЮ» становятся хуже самих себя. Неуверенность, потери мяча, ошибки в выборе позиций и провалы обороны — черты психологических проблем, связанных как раз с видением тренера.
Меняться он не собирается. Игроки тоже. «Манчестер» деградирует. Команда определенно играет хуже, чем с тен Хагом. До какой границы это может дойти — никому непонятно. Пожалуй, мы наблюдаем за худшим составом «Юнайтед» в постфергюсоновскую эпоху. Кто из красного Манчестера мог бы попасть в стартовый состав «Ливерпуля», «Арсенала», «Сити» или даже… «Тоттенхэма»? С большой натяжкой Бруну. Точка.
Уже в эти выходные «дьяволам» играть на выезде против воскресшего «Эвертона» Дэвида Мойеса. Стоит напомнить, что шотландца уволили из «МЮ» после первого же сезона, в котором «Манчестер» стал седьмым. Сейчас никто не удивится проигрышу на «Гудисоне».
Поражение усугубит и без того плачевную ситуацию. По правде говоря, и победа мало что исправит. Сезон убит. Но куда важнее, что будет дальше.
Под систему Аморима нужны игроки с «другого склада». Но что делать с этим составом? В котором самый талантливый футболист атаки последних лет Гарначо в последний раз забивал в середине ноября.
Задача про запятую из мультфильма о школьнике Вите Перестукине «казнить нельзя помиловать», которую сейчас никто решить не в состоянии.
В Португалии все сработало не сразу, но такого масштабного провала, как в Англии, у него не было.
Гвардиола и Клопп приезжали в Англию тоже со своим мировоззрением, меняли систему в корне. Страдали в первый год, но не до такой степени. Им потребовалось несколько трансферных окон, чтобы команда совпала с их видением проекта. Но и до окончательного формирования внутренний смысл игры был понятен. Всем — зрителям и футболистам. Они были убедительными, игроки им поверили.
Что делает Аморим — загадка для всех. Верят ли ему игроки? Череда поражений намекает, что нет.
Перед португальцем каждый день встает шекспировский вопрос: «Быть или не быть?» Это система нежизнеспособна в Англии либо просто не хватает времени сделать ее понятной для футболистов? Меняться и постараться хотя бы как-то, но побеждать или пока страдать, тянувшись к собственным звездам?
В этом внутреннем конфликте героя — суть драматургии всего реалити «Манчестера». За которым всем безумно интересно наблюдать.
* Шоу должно продолжаться (англ.). Название легендарной песни британской рок-группы Queen.