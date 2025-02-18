Сафонов — о первых месяцах в «ПСЖ»: один человек сильно помог мне не утонуть в одиночестве

«Резкая смена ритма жизни, страны и языка не даётся легко. И хотя я думал, что для меня это не проблема, иногда всё же сталкивался с трудностями. Думаю, об этом расскажу чуть позже. И один человек особенно сильно помог мне не утонуть в одиночестве и тоске. Оглядываясь назад, понимаю насколько важно мне было знать, что я не один», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.