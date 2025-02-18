Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отец Неймара раскрыл будущее сына, у которого летом истекает контракт с «Сантосом»

Отец вингера «Сантоса» Неймара Неймар да Силва рассказал, что его сын рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с бразильским клубом.

Источник: Getty Images

«Наш проект рассчитан не только на пять месяцев. Мы рассматриваем продление контракта.

Мы приехали сюда не для того, чтобы соперничать в течение пяти месяцев, а для того, чтобы дать “Сантосу” возможность реструктурироваться, найти партнёров для клуба, чтобы он смог перестроиться», — сказал Неймар-старший в комментарии для TNT Brasil.

За свою профессиональную игровую карьеру Неймар выступал за «Сантос», «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и «Аль-Хиляль». За национальную команду Бразилии 33-летний вингер сыграл 128 матчей и забил 79 голов. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.