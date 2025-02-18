Отец Неймара раскрыл будущее сына, у которого летом истекает контракт с «Сантосом»

«Наш проект рассчитан не только на пять месяцев. Мы рассматриваем продление контракта.



Мы приехали сюда не для того, чтобы соперничать в течение пяти месяцев, а для того, чтобы дать “Сантосу” возможность реструктурироваться, найти партнёров для клуба, чтобы он смог перестроиться», — сказал Неймар-старший в комментарии для TNT Brasil.