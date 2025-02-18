«Барселона» рассчитывает подписать игрока сборной Германии

По информации источника, спортивный директор «сине-гранатовых» Деку уже вышел на связь с окружением футболиста с целью оценить их расположенность к переговорам. В «Барселоне», которая ранее испытывала проблемы с регистрацией футболистов из-за несоответствия экономическим требованиям, понимают, что другие клубы могут предложить Вирцу более дорогой контракт. Каталонцы рассчитывают, что в переговорах с немецким футболистом помогут его отношения с главным тренером «Барселоны» Хансом-Дитером Фликом, при котором Вирц дебютировал в сборной Германии.