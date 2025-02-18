«Барселона» рассчитывает подписать игрока сборной Германии

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. «Барселона» рассчитывает летом подписать полузащитника леверкузенского «Байера» и сборной Германии по футболу Флориана Вирца, сообщает elnacional.cat.
По информации источника, спортивный директор «сине-гранатовых» Деку уже вышел на связь с окружением футболиста с целью оценить их расположенность к переговорам. В «Барселоне», которая ранее испытывала проблемы с регистрацией футболистов из-за несоответствия экономическим требованиям, понимают, что другие клубы могут предложить Вирцу более дорогой контракт. Каталонцы рассчитывают, что в переговорах с немецким футболистом помогут его отношения с главным тренером «Барселоны» Хансом-Дитером Фликом, при котором Вирц дебютировал в сборной Германии.
Вирцу 21 год. В составе «Байера» в 2024 году он выиграл Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии. В текущем сезоне Вирц забил 15 мячей в 35 матчах за «Байер» во всех турнирах. Transfermarkt оценивает полузащитника в 140 млн евро.