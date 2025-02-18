В Лос-Анджелесе ограбили дом Оливье Жиру, пишут СМИ

Жиру 38 лет. Француз перешел в «Лос-Анджелес» летом 2024 года на правах свободного агента. Ранее он выступал за французские «Гренобль», «Истр», «Тур», «Монпелье», английские «Арсенал», «Челси» и итальянский «Милан». В составе сборной Франции Жиру стал чемпионом и вице-чемпионом мира, завоевал серебряную медаль Евро-2016. Всего он провел за национальную команду 137 матчей и забил 57 голов, став лучшим бомбардиром в истории сборной Франции.