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В Лос-Анджелесе ограбили дом Оливье Жиру, пишут СМИ

TMZ: в Лос-Анджелесе дом Жиру ограбили на 500 тысяч долларов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Дом футболиста «Лос-Анджелеса» Оливье Жиру подвергся ограблению, ущерб оценивается в сумму около 500 тысяч долларов, сообщает TMZ.

По информации источника, ограбление произошло в начале месяца, о взломе полицейским сообщила 5 февраля жена Жиру, которая обнаружила разбитое окно в доме. По ее словам, у семьи футболиста украли несколько ценных вещей, включая более 10 мужских часов. В полицейском управлении Лос-Анджелеса сообщили, что расследование продолжается.

Жиру 38 лет. Француз перешел в «Лос-Анджелес» летом 2024 года на правах свободного агента. Ранее он выступал за французские «Гренобль», «Истр», «Тур», «Монпелье», английские «Арсенал», «Челси» и итальянский «Милан». В составе сборной Франции Жиру стал чемпионом и вице-чемпионом мира, завоевал серебряную медаль Евро-2016. Всего он провел за национальную команду 137 матчей и забил 57 голов, став лучшим бомбардиром в истории сборной Франции.