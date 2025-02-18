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Английского футбольного арбитра обвинили в насилии в отношении несовершеннолетней

Инцидент произошел 15 ноября 2021 года в Лондоне.

Источник: БЕЛТА

ЛОНДОН, 18 февраля. /ТАСС/. Английский футбольный судья Гарет Виккарс обвинен в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

По информации газеты The Sun, инцидент произошел 15 ноября 2021 года в Лондоне.

Сообщается, что первое слушание по делу Виккарса было проведено 7 февраля, арбитр заключен под стражу. Следующее слушание пройдет 7 марта.

Виккарсу 46 лет, в текущем сезоне он не работал на матчах чемпионата Англии. В последний раз он судил матч третьего дивизиона чемпионата Англии между «Чарльтоном» и «Дерби Каунти» 3 февраля 2024 года. На время расследования он был отстранен от работы на футбольных матчах.

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