Английского футбольного арбитра обвинили в насилии в отношении несовершеннолетней

ЛОНДОН, 18 февраля. /ТАСС/. Английский футбольный судья Гарет Виккарс обвинен в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.
По информации газеты The Sun, инцидент произошел 15 ноября 2021 года в Лондоне.
Сообщается, что первое слушание по делу Виккарса было проведено 7 февраля, арбитр заключен под стражу. Следующее слушание пройдет 7 марта.
Виккарсу 46 лет, в текущем сезоне он не работал на матчах чемпионата Англии. В последний раз он судил матч третьего дивизиона чемпионата Англии между «Чарльтоном» и «Дерби Каунти» 3 февраля 2024 года. На время расследования он был отстранен от работы на футбольных матчах.