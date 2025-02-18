Английского футбольного арбитра обвинили в насилии в отношении несовершеннолетней

Виккарсу 46 лет, в текущем сезоне он не работал на матчах чемпионата Англии. В последний раз он судил матч третьего дивизиона чемпионата Англии между «Чарльтоном» и «Дерби Каунти» 3 февраля 2024 года. На время расследования он был отстранен от работы на футбольных матчах.