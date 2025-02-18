Футболист «Монако» Головин тренируется по индивидуальной программе

«Главный тренер “Монако” Адольф Хюттер уже говорил, что Александр пропустит две игры — с “Нантом” в чемпионате и с “Бенфикой” в Лиге чемпионов, — сказал Клюев. — Динамика восстановления идет положительно. Он занимается по индивидуальной программе, пока не в группе. Саша ни в одном сезоне не падает ниже своего уровня, который очень высокий, еще достаточно игр. Конечно, он переживает за команду, потому что хочет помочь, делает все для того, чтобы как можно быстрее восстановиться».