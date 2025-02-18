Футболист «Монако» Головин тренируется по индивидуальной программе

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин, который пропустит ответный матч плей-офф Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой», пока тренируется индивидуально. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Александр Клюев.
Головин пропустил матч 22-го тура чемпионата Франции с «Нантом» (7:1) из-за травмы приводящей мышцы, также футболист не попал в заявку команды на ответную игру с «Бенфикой», которая пройдет 18 февраля в Лиссабоне и начнется в 23:00 мск. Первый матч между командами завершился победой португальской команды со счетом 1:0.
«Главный тренер “Монако” Адольф Хюттер уже говорил, что Александр пропустит две игры — с “Нантом” в чемпионате и с “Бенфикой” в Лиге чемпионов, — сказал Клюев. — Динамика восстановления идет положительно. Он занимается по индивидуальной программе, пока не в группе. Саша ни в одном сезоне не падает ниже своего уровня, который очень высокий, еще достаточно игр. Конечно, он переживает за команду, потому что хочет помочь, делает все для того, чтобы как можно быстрее восстановиться».
Головину 28 лет, он выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне футболист провел 27 матчей в разных турнирах, забив 3 мяча и отдав 1 результативную передачу.