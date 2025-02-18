Бывший игрок «Интера» возглавил «Парму»

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Итальянская «Парма» объявила на своем официальном сайте о назначении бывшего румынского футболиста Кристиана Киву на пост главного тренера команды.
Условия контракта Киву не разглашаются. Ранее журналист Николо Скиро сообщал у себя в соцсети X, что Киву подпишет контракт до конца текущего сезона с возможностью продления в том случае, если «Парме» удастся сохранить место в Серии А.
Киву сменил во главе «Пармы» Фабио Пеккью, который был отправлен в отставку в понедельник. После 25 туров «крестоносцы» занимают 18-е место в турнирной таблице Серии А. «Парма» проиграла четыре последних матча.
Киву 44 года. В бытность футболиста он выступал за румынские клубы «Решица», «Университатя Крайова 1948», нидерландский «Аякс», а также итальянские «Рому» и «Интер», с которым Киву стал трехкратным чемпионом Серии А, выиграл два Кубка, один Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. С 2018 года Киву работал с молодежными командами «Интера».