Бывший игрок «Интера» возглавил «Парму»

Киву 44 года. В бытность футболиста он выступал за румынские клубы «Решица», «Университатя Крайова 1948», нидерландский «Аякс», а также итальянские «Рому» и «Интер», с которым Киву стал трехкратным чемпионом Серии А, выиграл два Кубка, один Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. С 2018 года Киву работал с молодежными командами «Интера».