«Долгосрочный проект»: Луис Энрике высказался об игре Кварацхелии

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Тренер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике заявил, что доволен грузинским полузащитником Хвичей Кварацхелией, которому нужно время на адаптацию.
Перешедший в январе из итальянского «Наполи» Кварацхелия провел шесть матчей за клуб, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. В среду «ПСЖ» предстоит провести на своем поле ответный матч стыкового раунда за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов против французского «Бреста». Первая игра завершилась победой парижан со счетом 3:0.
«Я доволен им. Очевидно, что ему нужно время на адаптацию. Я очень доволен тем, как он ведет себя и тренируется. Он — долгосрочный проект, я не тороплюсь», — цитирует Энрике RMC.
Ранее СМИ сообщали, что «ПСЖ» заплатил неаполитанцам за Кварацхелию 70 млн евро.