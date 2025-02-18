Уникальный трансфер в КПЛ. Клуб подписал легионера и не будет платить ему зарплату

«Женис» готовится ко второму подряд сезону в высшем дивизионе чемпионата Казахстана. В прошлом году команда справилась с главной задачью — сохранением прописки в КПЛ, оставив за собой еще три клуба. Теперь столичные ставят перед собой еще более амбициозные цели, тем более что в прошлом году команда добралась до финала Кубка лиги, где только в овертайме проиграла «Астане» (0:2).
В это межсезонье команда переподписала многих игроков с прошлогодней кампании, в том числе нескольких иностранцев. А еще усилилась новичками, среди которых выделяются опытный Исламбек Куат, недавний дебютант сборной Казахстана Асхат Балтабеков и экс-голкипер «Ордабасы» Сергей Игнатович.
Но не менее интересным выглядит трансфер малоизвестного 20-летнего Венизелу. Клуб еще не делал официальных заявлений о его подписании, но он уже играл в товарищеских матчах в Турции.
Как нам стало известно, Константинос присоединился к «Женису» на правах аренды до конца июня. Причем зарплату столичные ему платить не будут — это продолжит делать команда, которой он принадлежит, — кипрский «Этникос» из высшего дивизиона. Выходит, что клуб из Астаны потратиться разве что на съем жилья для своего новичка, способного сыграть сразу на нескольких позициях в обороне и в опорной зоне.
У Венизелу есть богатый опыт выступлений за юношеские и молодежную сборную Кипра — в сумме почти 20 игр. В юношеской сборной до 19 лет он даже выводил команду на поле с капитанской повязкой.
На клубном уровне уроженец столицы, города Никосии, играл за местную «Омонию», юношескую команду итальянской «Пескары», а также за кипрские «Отеллос» и «Этникос». Выигрывал второй дивизион Кипра и кубок страны.
Конечно, есть и риски, ведь этот футболист провел всего один полный матч на клубном уровне за последние полтора года. Но с учетом его молодого возраста, универсальности и особых условий (бесплатный переход с полным покрыванием зарплаты со стороны «Этникоса») — этот риск вполне оправдан, ведь «Женис» ничего не теряет.
Кстати говоря, в составе родной «Омонии» Константинос несколько раз попадал в заявку команды на матчи финальной стадии Лиги Европы. Так, осенью 2022-го он даже был запасным на «Олд Траффорд» в игре с «Манчестер Юнайтед» (0:1). Другим же достижением Венизелу является то, что он дебютировал в чемпионате Кипра уже в 16 лет.
Сможет ли молодой киприот проявить себя за несколько месяцев в составе «Жениса» — узнаем уже в ближайшее время. Но наличие такого трансфера наглядно указывает на возможности для казахстанских клубов подписывать молодых и перспективных игроков бесплатно и практически без затрат.
Венизелу станет третьим игроком из Кипра в истории КПЛ. Ранее на казахстанских полях играли полузащитник Синиша Добрашинович («Жетысу», 2012) и нападающий Пиерос Сотириу («Астана», 2020).
Добавим, что в первом туре КПЛ-2025, который состоится