Уникальный трансфер в КПЛ. Клуб подписал легионера и не будет платить ему зарплату

«Женис» готовится ко второму подряд сезону в высшем дивизионе чемпионата Казахстана. В прошлом году команда справилась с главной задачью — сохранением прописки в КПЛ, оставив за собой еще три клуба. Теперь столичные ставят перед собой еще более амбициозные цели, тем более что в прошлом году команда добралась до финала Кубка лиги, где только в овертайме проиграла «Астане» (0:2).