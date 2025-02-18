В Европе грядет революция — привычную систему хотят разрушить в Норвегии. Неужели VAR там отменят?

ВАР пришел в чемпионат Норвегии только в 2023 году. Система сразу не понравилась болельщикам: ошибок у судей меньше не стало, зато упал темп игры.
Фанаты критиковали чиновников за бездействие и устраивали перфомансы на трибунах. Ситуация вышла из-под контроля в игре «Русенборга» с «Лиллестремом» в 15-м туре сезона-2024. Спустя две минуты после начала болельщики забросали поле рыбными котлетами. Акция вышла настолько масштабной, что судья Рохит Сагги вернул команды в раздевалки. Возобновить встречу тоже не получилось: дальше на поле полетели теннисные мячи и файеры. Успокоить болельщиков не получилось, матч не доиграли.
Тогда чиновники в Норвегии впервые задумались об отмене ВАР. Сначала «Русенборг» — самый титулованный клуб Норвегии — собрал подписи менеджеров десяти ведущих команд лиги и направил письмо чиновникам местной федерации. В Норвежской футбольной ассоциации мнение приняли во внимание, но ничего не предприняли.
Тогда к делу подключилась организация Norsk Toppfotball. Она почти 50 лет представляет интересы клубов первого и второго дивизионов Норвегии. На общем собрании 19 клубов проголосовали против ВАР, 13 — за.
Тогда в Норвежской футбольной ассоциации неожиданно переобулись и призвали к открытому голосованию. Только проходить оно должно было по очень странной системе.
Чиновники поняли, что все профессиональные клубы не изменят свое решение. Тогда федерация значительно расширила список голосующих. Свое мнение выскажут женские и любительские команды. Голосование затронет все десять дивизионов норвежского футбола. У команд двух высших лиг будет два голоса, у остальных — по одному.
Теперь любительские клубы оперативно решают, кого им поддержать. Некоторые делают это необычным способом: в «Унион Карл Бернер» из девятого дивизиона игроки голосовали прямо на тренировке. Руководитель команды зафиксировал 17,5 голосов за отмену ВАР — полбалла добавили футболисту, который привел на занятие маленького сына.
Но даже такое демократичное решение федерации многим клубам не понравилось. Формат всеобщего голосования опротестовала «Волеренга». Представитель клуба Свейн Графф считает: такой вопрос нельзя рассматривать на общем голосовании.
Еще больше всех удивил «Буде-Глимт». Действующий чемпион неожиданно переметнулся из противников ВАР в сторонники. Главный тренер команды Никиты Хайкина Фроде Томассен полагает: Norsk Toppfotball лишь затягивают процесс лишними голосованиями. Также в интервью VG он заявил, что большинство руководителей клубов на самом деле поддерживает систему ВАР. Просто не высказывают своего мнения — боятся гнева болельщиков.
Фанатские организации уже пообещали массовые акции на стадионах и протесты улицах, если 29 марта новый сезон начнется с ВАР. Руководители клубов тоже давят на федерацию всеми способами. Некоторые идут на крайности: члены совета директоров клуба «Мосс» объявили, что уйдут в отставку, если ВАР победит.
А чиновники все меньше верят в свою победу. Даже президент Норвежской футбольной федерации Лиз Клавенесс признает — теперь развивать эту технологию в стране практически невозможно.
И болельщики, и чиновники понимают — мартовское голосование станет историческим. Если норвежцы первыми отменят ВАР, многие европейские лиги последуют их примеру. А пока вся страна ждет финального голосования в первых числах марта, боссы кубов бьют тревогу. Пока все внимание концентрируется на дебатах о ВАР, федерация игнорирует другие проблемы. Интерес болельщиков падает, дети реже приходят в академии, а клубы несут убытки из-за желания чиновников заменить все натуральные поля в стране на искусственные.
Голосом разума в норвежском футболе стал Аслак Сира Мюре — политик и владелец клуба «Корсволл ИЛ». Мюре уверен, что ВАР — не самая большая проблема для футбола в Норвегии: «Если России запрещено играть, следует ли допускать Израиль до матчей? Они ведь играют как на взрослом, так и на молодежных уровнях. Собираемся ли мы встретиться с ними на Кубке Даны (один из крупнейших молодежных турниров мира)? Должен ли футбол быть ареной для политических организаций?».
Алексей Прохоров