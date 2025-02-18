В Европе грядет революция — привычную систему хотят разрушить в Норвегии. Неужели VAR там отменят?

Голосом разума в норвежском футболе стал Аслак Сира Мюре — политик и владелец клуба «Корсволл ИЛ». Мюре уверен, что ВАР — не самая большая проблема для футбола в Норвегии: «Если России запрещено играть, следует ли допускать Израиль до матчей? Они ведь играют как на взрослом, так и на молодежных уровнях. Собираемся ли мы встретиться с ними на Кубке Даны (один из крупнейших молодежных турниров мира)? Должен ли футбол быть ареной для политических организаций?».