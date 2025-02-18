90 процентов состава обновилось! Тагыберген рассказал, как «Ордабасы» строит новую команду

— Ушло больше десяти, около 90 процентов игроков. Остались пару человек из старого состава, это — Бекхан Шайзада, Еркебулан Тунгышбаев, Сагадат Турсынбай. Нас было 25 игроков, ушли — 18. Незаменимых не бывает и я не хочу сравнивать уровень игроков. Мы очень рады, что новички окунутся в нашу особенную атмосферу «Ордабасы».