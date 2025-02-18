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90 процентов состава обновилось! Тагыберген рассказал, как «Ордабасы» строит новую команду

Капитан «Ордабасы» и полузащитник сборной Казахстана Асхат Тагыберген в интервью YouTube-каналу «Футбол Жолы» поделился мнением о процессе адаптации новичков в команде, сообщают Vesti.kz.

Источник: Алихан Сариев

— Этой зимой команду покинули порядка десяти футболистов. Соответствует ли уровень новых игроков ушедшим и каковы Ваши взаимоотношения в качестве лидера команды, с новичками?

— Ушло больше десяти, около 90 процентов игроков. Остались пару человек из старого состава, это — Бекхан Шайзада, Еркебулан Тунгышбаев, Сагадат Турсынбай. Нас было 25 игроков, ушли — 18. Незаменимых не бывает и я не хочу сравнивать уровень игроков. Мы очень рады, что новички окунутся в нашу особенную атмосферу «Ордабасы».

Напомним, в КПЛ-2024 «Ордабасы» занял четвертое место.

Что касается Тагыбергена, то за «Ордабасы» он выступает с 2023 года и помог клубу завоевать золото КПЛ. В его карьере также были «Кайсар», «Актобе», «Астана» и «Тобол».

Ордабасы
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