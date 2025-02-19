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«Кайрат» принял решение по капитану

Алматинский «Кайрат» объявил о подписании нового контракта с полузащитником Адилетом Садыбековым, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

«Кайрат» продлил контракт с Адилетом Садыбековым. Капитан желто-черных продолжит выступать за нашу команду до конца 2027 года", — говорится в сообщении клуба.

22-летний Садыбеков может сыграть и на позиции центрального защитника. Игрок перешел в основной состав «Кайрата» в 2022 году. В прошлом чемпионском сезоне футболиста принял участие в 18 играх, где забил четыре гола.

В составе сборной Казахстана U21 сыграл пять матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Садыбекова в 700 тысяч евро.

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