Сафонов признался, что до перехода в «ПСЖ» у него пропал интерес к футболу

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Вратарь сборной России Матвей Сафонов признался в соцсетях, что до перехода во французский «ПСЖ» из «Краснодара» у него начал пропадать интерес к футболу, а теперь он снова чувствует заинтересованность в процессе.
Сафонов летом перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в 10 встречах, в которых пять раз отыграл на ноль.
«В моменте, когда я перебирался в новую команду, было понятно — будут сложности. Но они мне были нужны, так как понимал, что начинается застой в моем прогрессе на работе, периодами начинал пропадать интерес к футболу. И я был прав. Сейчас чувствую, что уже давно не был так заинтересован в процессе, давно не был так сконцентрирован, давно не испытывал тот спектр эмоций, который есть сейчас. Начиная от радости побед, заканчивая разочарованием, когда не слышу свою фамилию в составе», — написал Сафонов в своем Telegram-канале.
В среду «ПСЖ» разгромил «Брест» со счетом 7:0. Сафонов остался в запасе, а место в воротах парижан занял итальянец Джанлуиджи Доннарумма.
«И вот сегодняшний день — пример того, как сильно поменялся мой футбольный мир. Когда для тех, кто играет, главный день был вчера, а для меня сегодняшний день — самый важный. Ведь именно сегодня единственный возможный день для большой нагрузки, а через 2−3 дня уже следующая игра. И я должен быть готов в случае, если должен буду выйти играть. При этом особенность моей команды сейчас, что никто наверняка не знает, кто именно будет в составе на матч до последнего момента. Пример — игра против “Баварии”, когда ничего не предвещало того, что я буду играть. Но на предыгровой установке я слышу свою фамилию… А дальше вы все видели сами», — добавил Сафонов.