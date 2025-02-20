Сафонов признался, что до перехода в «ПСЖ» у него пропал интерес к футболу

«И вот сегодняшний день — пример того, как сильно поменялся мой футбольный мир. Когда для тех, кто играет, главный день был вчера, а для меня сегодняшний день — самый важный. Ведь именно сегодня единственный возможный день для большой нагрузки, а через 2−3 дня уже следующая игра. И я должен быть готов в случае, если должен буду выйти играть. При этом особенность моей команды сейчас, что никто наверняка не знает, кто именно будет в составе на матч до последнего момента. Пример — игра против “Баварии”, когда ничего не предвещало того, что я буду играть. Но на предыгровой установке я слышу свою фамилию… А дальше вы все видели сами», — добавил Сафонов.