Экс-главу испанской федерации приговорили к штрафу за поцелуй футболистки

МАДРИД, 20 фев — РИА Новости. Национальная судебная коллегия Испании приговорила бывшего главу Королевской федерации футбола страны (RFEF) Луиса Рубиалеса к штрафу в размере 10,8 тысячи евро за поцелуй без согласия футболистки сборной королевства Дженнифер Эрмосо, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе юридической инстанции.
«Центральный уголовный суд национальной судебной коллегии приговорил бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Р. к 18 месяцам штрафа в размере 20 евро в день (всего около 10 800 евро — ред.) за сексуальное насилие при поцелуе игрока сборной Испании Дженнифер Э. на церемонии награждения последнего чемпионата мира, прошедшего в августе в Сиднее (Австралия)», — говорится в сообщении.
Суд также запретил Рубиалесу приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и устанавливать с ней контакт в течение года. При этом суд счел его невиновным в последующем принуждении футболистки к тому, чтобы замять дело.
Суд также оправдал бывших сотрудников федерации, которым грозили сроки за давление на футболистку.
Ранее прокуратура требовала для экс-главы RFEF два с половиной года тюремного заключения по обвинению в сексуальном насилии и принуждении.
Во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии, 20 августа 2023 года Рубиалес обнял и поцеловал в губы Эрмосо. В сентябре Национальный суд Испании возбудил против Рубиалеса, покинувшего пост президента RFEF, уголовное дело. Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила его от футбольной деятельности на три года.