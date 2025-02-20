Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нельзя побеждать всегда». Холанд высказался о поражении «Сити» в матче ЛЧ с «Реалом»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился эмоциями после поражения «горожан» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:3).

Источник: Getty Images

«Мы остаёмся единым целым. Иногда в жизни приходится испытывать подобное на себе и учиться на этом. Нельзя всегда побеждать. Мы снова поднимемся вместе», — написал Холанд в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Норвежский нападающий не принял участие в ответной игре с «Реалом».

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

Манчестер Сити
Чемпионат Англии: таблица и календарь