«Сейчас он просто летает». Джуд Беллингем оценил игру Килиана Мбаппе

«Мы выходим на игру, зная, что он окажет на неё сильное влияние. Наша задача, когда мы играем за ним, занимать наилучшие позиции, потому что когда он получает мяч в этой зоне, он становится опасным. Мы видели это в матче с “Ман Сити” с его разными по типам голами. Невероятно, чего он добился за свою карьеру. Я знаю, что у него был медленный старт, но сейчас он просто летает. Приятно смотреть на его игру», — приводит слова Беллингема Marca.