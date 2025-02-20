Дмитрий Черышев считает, что опыт игры в Швейцарии помог Чалову быстрее освоиться в ПАОКе

«Когда к нам приезжают легионеры, мы стараемся сделать так, чтобы они как можно быстрее адаптировались к нашей жизни и интегрировалось в наш футбол, — отметил Черышев. — Арсен не может поймать ту нитку европейской жизни и футбола, не хватает времени, нужно дать ему поработать. Клуб его никуда не отдает, поэтому я думаю, что в таком режиме улучшится его состояние. Самое главное — ухватить ту нить, которая была в московском “Динамо”, если поймает, то будет все хорошо. Что касается матча, то мы всегда вспоминаем датский футбол, когда они приехали на чемпионат мира практически из отпуска, а после этого его выиграли. Датские футболисты хорошо играют, являются очень квалифицированными, поэтому “Реал Сосьедад” будет сложно дома».