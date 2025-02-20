Дмитрий Черышев считает, что опыт игры в Швейцарии помог Чалову быстрее освоиться в ПАОКе

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Опыт, полученный за время выступления в швейцарском футбольном клубе «Базель», помог российскому нападающему Федору Чалову быстрее адаптироваться в греческом ПАОКе. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист испанского «Спортинга» из Хихона Дмитрий Черышев.
В четверг ПАОК на выезде сыграет с румынским клубом ФКСБ в ответном матче раунда плей-офф за право выхода в ⅛ финала Лиги Европы. Первая игра завершилась победой румынской команды. Чалов и его соотечественник Магомед Оздоев вошли в заявку ПАОКа на эту игру.
«Уровень Чалова на самом деле очень высокий, он не просто так хорошо играл в Швейцарии, а потом вернулся и продолжал показывать свой уровень футбола в России, — сказал Черышев. — Я считаю, что у него есть все возможности отлично там заиграть. Он потихоньку должен понять философию тренера и игры команды, нужно как можно быстрее привыкнуть. Но его огромный опыт как раз сказывается на быстрой адаптации в греческом футболе».
Чалов перешел в ПАОК из московского ЦСКА в августе 2024 года, нападающий забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач в 31 матче за греческую команду во всех турнирах. Футболист выступал за «Базель» на правах аренды с февраля по июнь 2022 года.
Также в четверг испанский «Реал Сосьедад» дома сыграет с датским «Мидтьюлланном», в заявку хозяев на игру вошел российский полузащитник Арсен Захарян. В этом сезоне футболист провел два матча, пропустив остальные игры из-за повреждения. Первая встреча между командами завершилась победой «Реал Сосьедад» со счетом 2:1.
«Когда к нам приезжают легионеры, мы стараемся сделать так, чтобы они как можно быстрее адаптировались к нашей жизни и интегрировалось в наш футбол, — отметил Черышев. — Арсен не может поймать ту нитку европейской жизни и футбола, не хватает времени, нужно дать ему поработать. Клуб его никуда не отдает, поэтому я думаю, что в таком режиме улучшится его состояние. Самое главное — ухватить ту нить, которая была в московском “Динамо”, если поймает, то будет все хорошо. Что касается матча, то мы всегда вспоминаем датский футбол, когда они приехали на чемпионат мира практически из отпуска, а после этого его выиграли. Датские футболисты хорошо играют, являются очень квалифицированными, поэтому “Реал Сосьедад” будет сложно дома».